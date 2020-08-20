Путин заявил о контрпродуктивности давления на руководство Беларуси

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как и договорились в ходе предыдущей беседы, во вторник, Мишель рассказал об итогах внеочередного саммита Евросоюза, посвященного событиям в Беларуси.

Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенной Беларуси и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы.

Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Беларуси отвечает интересам как России, так и ЕС, сообщили в пресс-службе Кремля.