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20.08.2020 16:31
Рубрика: Власть

Путин заявил о контрпродуктивности давления на руководство Беларуси

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

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Как и договорились в ходе предыдущей беседы, во вторник, Мишель рассказал об итогах внеочередного саммита Евросоюза, посвященного событиям в Беларуси.

Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенной Беларуси и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы.

Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Беларуси отвечает интересам как России, так и ЕС, сообщили в пресс-службе Кремля.

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