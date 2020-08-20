Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом

В Тамбовской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой региональное МЧС.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Р-22 под Тамбовом. При выезде на встречную полосу иномарка KIA Rio врезалась в грузовую фуру. В результате удара большегруз загорелся. Погибли четыре человека, среди них один ребенок.

Сейчас на месте ЧП работают правоохранители и спасатели. Движение по трассе не перекрывалось - оно осуществляется по обочине.