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20.08.2020 18:52
Рубрика: Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом

В Тамбовской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой региональное МЧС.

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с автобусом в Оренбуржье

По данным ведомства, авария произошла на трассе Р-22 под Тамбовом. При выезде на встречную полосу иномарка KIA Rio врезалась в грузовую фуру. В результате удара большегруз загорелся. Погибли четыре человека, среди них один ребенок.

Сейчас на месте ЧП работают правоохранители и спасатели. Движение по трассе не перекрывалось - оно осуществляется по обочине.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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