Депутат МГД Шереметьев подозревается в мошенничестве

Против депутата Московской городской думы Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, депутат, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение, с ноября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно готовил и представлял в Аппарат Думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей. В бумагах содержались заведомо ложные сведения о выполнении помощником заданий особой важности и сложности. В действительности же сам присваивал эти деньги и распоряжался ими по своему усмотрению.

Таким образом, он причинил материальный ущерб бюджету Москвы более чем на 2 миллиона рублей. Благодаря взаимодействию следователей столичного Следственного комитета, прокуратуры города и иных правоохранительных органов, эта противоправная деятельность пресечена.

В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.