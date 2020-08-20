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20.08.2020 22:32
Рубрика: Общество

На грани риска

Кому нельзя кататься на экстремальных аттракционах?
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 186(8240)
В Москве все больше новых аттракционов, в том числе экстремальных. В их числе - зиплайн: одна трасса проходит в "Лужниках", вторая тянется туда же от Воробьевых гор. Приправленное адреналином развлечение, чего греха таить, недешевое, но полетать, как птицы, согласитесь, хотели бы попробовать многие. Но всем ли под силу такой "неземной" аттракцион?

К любому экстремальному развлечению, объясняют медики, стоит относиться с осторожностью. Поэтому перед тем, как покорять "страшные" аттракционы, лучше на всякий случай проконсультироваться с врачом. "Всегда нужно изучать правила их посещения, - рассказал "РГ" главный внештатный специалист департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников. - От экстрима лучше отказаться тем, кто страдает заболеваниями сердца, опорно-двигательного и вестибулярного аппарата". Стоит воздержаться от катания людям с хроническими болячками в стадии обострения и беременным женщинам. Врач-терапевт Юлия Лазарева не советует геройствовать тем, у кого есть травмы позвоночника, межпозвоночные грыжи и сколиоз 2-3-й степени.

Запрещено кататься на зиплайне эпилептикам, людям, подверженным судорогам, психическим расстройствам и паническим атакам

- Ни в коем случае вам нельзя на аттракцион, если стоит кардиостимулятор, - добавила она. - Конечно, запрещено кататься на зиплайне эпилептикам, людям, подверженным судорогам, психическим расстройствам и паническим атакам.

По мнению Андрея Тяжельникова, большинство из нас поддаются экстриму, чтобы почувствовать адреналин. "Катаясь на таких аттракционах, люди часто находятся в стрессовой ситуации, - говорит он. - Это провоцирует выбросы адреналина и кортизола, что в свою очередь может привести к повышению давления и ускорению пульса". Если у человека нет сердечно-сосудистых болячек, давление вернется в норму. Но если "стрессовать" регулярно, игнорируя здоровый и активный образ жизни, можно заработать гипертоническую болезнь. Не исключено, что во время полета может случиться гипертонический криз, который приведет к инсульту или инфаркту.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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- Если люди не посещают врачей на регулярной основе и не проходят диспансеризацию, нельзя исключать и вероятность тромба, который в экстремальной ситуации может оторваться и вызвать смерть, - предупреждает Тяжельников.

Врачи советуют сначала убедиться в своем здоровье, взвесить все "за" и "против", а уже потом идти на аттракцион.

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