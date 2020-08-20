Кому нельзя кататься на экстремальных аттракционах?

К любому экстремальному развлечению, объясняют медики, стоит относиться с осторожностью. Поэтому перед тем, как покорять "страшные" аттракционы, лучше на всякий случай проконсультироваться с врачом. "Всегда нужно изучать правила их посещения, - рассказал "РГ" главный внештатный специалист департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников. - От экстрима лучше отказаться тем, кто страдает заболеваниями сердца, опорно-двигательного и вестибулярного аппарата". Стоит воздержаться от катания людям с хроническими болячками в стадии обострения и беременным женщинам. Врач-терапевт Юлия Лазарева не советует геройствовать тем, у кого есть травмы позвоночника, межпозвоночные грыжи и сколиоз 2-3-й степени.
- Ни в коем случае вам нельзя на аттракцион, если стоит кардиостимулятор, - добавила она. - Конечно, запрещено кататься на зиплайне эпилептикам, людям, подверженным судорогам, психическим расстройствам и паническим атакам.
По мнению Андрея Тяжельникова, большинство из нас поддаются экстриму, чтобы почувствовать адреналин. "Катаясь на таких аттракционах, люди часто находятся в стрессовой ситуации, - говорит он. - Это провоцирует выбросы адреналина и кортизола, что в свою очередь может привести к повышению давления и ускорению пульса". Если у человека нет сердечно-сосудистых болячек, давление вернется в норму. Но если "стрессовать" регулярно, игнорируя здоровый и активный образ жизни, можно заработать гипертоническую болезнь. Не исключено, что во время полета может случиться гипертонический криз, который приведет к инсульту или инфаркту.
- Если люди не посещают врачей на регулярной основе и не проходят диспансеризацию, нельзя исключать и вероятность тромба, который в экстремальной ситуации может оторваться и вызвать смерть, - предупреждает Тяжельников.
Врачи советуют сначала убедиться в своем здоровье, взвесить все "за" и "против", а уже потом идти на аттракцион.