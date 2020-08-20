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20.08.2020 10:26
Рубрика: Общество

Май и Вишня: ЗАГС озвучил необычные имена, которые дали детям в 2020 году

Текст: Ирина Огилько

С начала года столичное управление ЗАГС не раз регистрировало новорожденных с редкими именами.

Фото: Проект "Мамаход"
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Как сообщает пресс-служба столичного ЗАГСа, в качестве необычных имен можно выделить такие имена как Светозар, Добрыня, Яропол и Яромир. Такие имена дали 10 маленьким москвичам. Также по одному мальчику назвали Стефаном, Оливером, Марсом и Маем. Так же в столице родились Милан, Дональд, Кай и Киану. "Еще одного мальчика назвали Бельчонок", - сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

Трех девочек в Москве назвали Луна. "По одной маленькой москвичке назвали Алмаз, Тереза, Вишня и Олимпина. Одну маленькую москвичку назвали Океаной", - сказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что среди девочек встречаются редкие славянские имена: так с начала года в столице родилось пят Лад, три Марфы и три Рады и две Любавы.Трое получили имена, образованные от мужских, - Аркадия, Арсения и Георгия. "Еще двух девочек зовут уменьшительно-ласкательными именами Маруся и Настасья", - сказали в пресс-службе.

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