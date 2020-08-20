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20.08.2020 22:33
Рубрика: Власть

Скидки ловят Сетью

Москва проведет первый фестиваль онлайн-шопинга
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 186(8240)
Впервые в России 22-23 августа пройдет онлайн-фестиваль шопинга. Можно будет купить любые товары со скидками до 70 процентов, благодаря тому, что на их продвижение на торговых площадках столица выделяет субсидии из своего бюджета.

Производителей и продавцов собрали на idrf.online. Это будет абсолютно новый формат торговли, при котором покупатели не только смогут выбирать вещи исходя из собственных ощущений, но и одновременно послушать рекомендации экспертов и блогеров. "Предприниматели и сами расскажут о своих коллекциях, познакомят с отраслевыми трендами потенциальных клиентов, - отмечает заммэра столицы Наталья Сергунина. - Это действительно прорывная модель торговли, когда участник не просто ждет продаж, но и максимально эффективно вовлекает аудиторию в шопинг".

Фото: Istock
Онлайн-покупки останутся популярными и после пандемии

Товары здесь разбиты по множеству категорий: мода, кулинария, техника, красота. Конечно, самое главное для потребителей - огромные скидки. Например, кондиционер для белья популярной марки можно купить не за 790, а за 250 руб. Капсулы для стирки вместо 1700 отдают за 1224 руб. Будет также много полезных стримов. Например, о том, как организовать пространство в детской комнате, как провести ремонт без особенных затрат, советы про идеальную уборку от отца двоих детей и хозяина трех домашних животных. Параллельно с шопингом можно слушать онлайн-концерты. С программой уже сейчас можно ознакомиться на фестивальном сайте.

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