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20.08.2020 09:34
Рубрика: Общество

Музей московской скорой помощи открылся после реставрации

Текст: Ирина Огилько
В столице открылся музей скорой помощи. Его открытие приурочено ко дню рождения Александра Пучкова - создателя системы скорой и неотложной медицинской помощи в столице, который руководил станцией скорой помощи почти 30 лет.

В экспозиции музея представлена диорама и скульптурная композиция, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а также медицинские экспонаты от советского периода до наших дней.

Фото: пресс-служба Группы ГАЗ
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Так же на выставке представлены документы и фотографии, методические и учебные пособия, форма врачей скорой в разные периоды, медицинская аппаратура и приборы связи от советского периода и до начала 2000-х годов. А также макеты первых карет и автомобилей, медали и награды сотрудников за проявленные профессионализм и мужество, осколки снарядов и авиабомб, которые показывают, с какими тяжелыми ранениям приходилось сталкиваться сотрудникам скорой в военный период. Все экспонаты отражают жизнь и работу столичной скорой помощи за все время ее существования.

- Мы постарались не просто собрать тематическую экспозицию, посвященную развитию нашей службы в годы Великой Отечественной Войны, но и рассказать как можно больше о людях, которые работали в то непростое время. А также преемственность поколений, благодаря которым она от первых карет на гужевой тяге и нескольких санитарных автомобилей прошла путь до крупнейшей в Европе структуры, включающей более 10 тысяч сотрудников и свыше тысячи бригад, ежедневно обслуживающих до 12 тысяч вызовов, - сказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Для удобства посетителей, экспозиция состоит из трех частей: дореволюционный период, создание станции скорой помощи и ее работа во главе с Александром Сергеевиче Пучковым, а также последующие годы деятельности и сегодняшний день.

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По словам Плавунова, коллекция будет пополняться. В том числе и посетители смогут принять в этом участие, передав на хранение интересные и ценные предметы, связанные с историей столичной скорой.

Для того, чтобы посетить музей, нужно оставить заявку на сайте, и специалисты свяжутся с и сообщат ближайшие даты для экскурсии. Вход бесплатный.

Кстати, музей скорой помощи открылся 8 сентября 2017 года в преддверии 870-летнего юбилея Москвы. Это событие было приурочено и к 130-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пучкова - создателя московской станции скорой помощи.

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