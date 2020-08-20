На mos.ru открылся проект, посвященный выборам муниципальных депутатов округов Марьино и Бабушкинский

Эти выборы в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский - дополнительные. Они пройдут 13 сентября. В каждом округе выберут двух депутатов.

Проголосовать можно разными способами. Например, в Единый день голосования 13 сентября на избирательном участке. А если имеются уважительные причины, например, вы планируете уехать в отпуск, то можно проголосовать на участке досрочно - со 2 по 12 сентября. Третий вариант - отдать голос онлайн. Это можно сделать в любом месте с любого устройства с доступом в интернет (11 и 12 сентября). Для электронного голосования нужна полная учетная запись на портале mos.ru. Регистрация завершится 7 сентября в 20:00.

Кроме того, в день выборов можно проголосовать и дома, если, к примеру, чувствуете себя неважно. Тогда сотрудник избирательной комиссии и наблюдатели придут с переносным ящиком для голосования и бюллетенем. Для этого нужно с 3 сентября до 14:00 13 сентября оставить заявление в участковой избирательной комиссии. Лично приходить не обязательно, это могут сделать родственники, друзья или соседи.

Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьине или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе.