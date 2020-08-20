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20.08.2020 12:43
Рубрика: Культура

"Ночь кино" пройдет в столице 29 августа

Текст: Ирина Огилько

В пятый раз в столице пройдет "Ночь кино", в этот раз принять в ней участие смогут те, кто будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как специалисты "Мосфильма" реставрируют киноклассику

Как сообщает сайт мэра Москвы, показы фильмов состоятся 29 августа в культурных центрах, парках и музеях. Главные события пройдут в кинотеатрах сети "Москино". В программе шедевры мировой и отечественной классики, а также хиты европейских фестивалей, советская классика.

- В этом году запланировано свыше 350 показов более чем на 150 площадках столицы, - рассказывает руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский. - Зрителей ждут премьера архивного монтажного фильма "Москва 1941-1945. Хроники будней", созданного "Москино" при поддержке департамента культуры к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, немые фильмы с живой озвучкой современных музыкантов, кинопоказы, лекции, встречи с режиссерами.

Особое место займет программа журнала "История кино", которая продет в "Цифровом деловом пространстве", кинотеатрах "Космос", "Салют" и других.

Среди выбранных критиками картин - экзистенциальная драма-лабиринт "Транзит" Кристиана Петцольда, история чувственного пробуждения "Видение" Наоми Кавасэ с Жюльет Бинош в главной роли, антиутопия Каролин Поджи и Джонатана Винеля "Джессика навсегда", притча братьев Дарденн "Молодой Ахмед" и сюрреалистическая автобиография "Бесконечная поэзия" Алехандро Ходоровски. Помимо зарубежных фильмов в программу вошли дебютная лента Артема Айсагалиева "Бабай", показанная на Международном Роттердамском кинофестивале и другие работы.

Для того, чтобы попасть на сеанс нужно заранее зарегистрироваться. Посетить показы можно с 13.00 до 0.30. Регистрация на показы и афиша доступны на портале.

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