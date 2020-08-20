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20.08.2020 09:20
Рубрика: Экономика

Переходы с контрастным освещением сделают в районе Больших Каменщиков

Текст: Ирина Огилько

Пешеходные переходы с контрастным освещением, мини-площади и современные остановочные павильоны появятся в рамках благоустройства на участке Большие Каменщики - метро "Коломенская". Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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Он отметил, что работы уже начались и затронут улицу Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, Велозаводская, Сайкина, проспект Андропова от Нагатинской набережной до станции метро "Коломенская".

Петр Бирюков пояснил, что главная задача благоустройства - создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров.

"Был проведен анализ территории, исследованы основные транспортные и пассажиропотоки в этом районе, чтобы выбрать варианты для их оптимизации и создания более удобной и безопасной среды, - подчеркнул он. - Например, сейчас в этой зоне расположен 71 наземный пешеходный переход, в рамках благоустройства добавят еще восемь. На 45 "зебрах" установят контрастное освещение для повышения безопасности пешеходов".

Заммэра сообщил, что запланирована замена около 40 устаревших остановочных павильонов на современные. В них можно будет не только комфортно ожидать городской транспорт, но и зарядить мобильный, подключиться к wi-fi.

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На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, проспекта Андропова и Нагатинской улицы обустроят две новые остановочные трамвайные платформы. Они будут расположены на одном уровне с полом трамваев, благодаря чему людям с ограниченными возможностями, пожилым и родителям с детьми будет удобно заходить в вагоны.

Для тех, кто предпочитает двухколесный транспорт, в зоне благоустройства поставят более 60 велопарковок, четыре пункта велопроката и 11 пунктов проката самокатов.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что основными точками притяжения при благоустройстве вылетных магистралей становятся транспортные узлы - станции метро и остановки общественного транспорта. По словам заммэра, после реконструкции они станут своеобразными городскими мини-площадями. "Важнейшей точкой на этом участке является станция метро "Коломенская", где обустроят новые удобные пешеходные дорожки, заменят покрытия на тротуарах, установят новые фонари и скамейки, - сказал Бирюков.

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Во время ремонта, все воздушные кабельные линии уберут под землю в кабельную канализацию, общая протяженность которой составит 11 километров.

На участке Большие Каменщики - метро "Коломенская" установят более 1 тысячи фонарей с энергосберегающими лампами, 345 различных малых архитектурных форм.

Особое внимание уделят озеленению - на территории будет разбито почти 17 га газона, высажено 45 деревьев и более 7,6 тысячи различных кустарников.

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