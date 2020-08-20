Работников образования в Москве протестируют на коронавирус

В Москве началось массовое тестирование на коронавирус среди сотрудников образовательных учреждений. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. Отметив, что занятия в московских школах начнутся первого сентября с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, она рассказала:

- Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. До первого сентября все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний в обязательном порядке будут протестированы.

Всего будут охвачены порядка 180 тысяч человек, задействованных в образовательном процессе. Это коснется всех школ, детских садов и даже учреждений профессионального образования. Это масштабное и, по сути, беспрецедентное тестирование такого количество персонала в короткий период времени. Проверку проведут методом ИФА, который позволит выявить не только носителей вируса, но и сотрудников, обладающих иммунитетом к этому заболеванию, определить уровень иммунизации рабочих коллективов.

Тех, у кого тест покажет положительный результат, не допустят к работе, оставят дома под наблюдением медработников. Дополнительно в течение первых двух недель работы будет проведено тестирование коллективов методом ПЦР.