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20.08.2020 08:59
Рубрика: Власть

Работников образования в Москве протестируют на коронавирус

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве началось массовое тестирование на коронавирус среди сотрудников образовательных учреждений. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. Отметив, что занятия в московских школах начнутся первого сентября с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, она рассказала:

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- Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. До первого сентября все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний в обязательном порядке будут протестированы.

Всего будут охвачены порядка 180 тысяч человек, задействованных в образовательном процессе. Это коснется всех школ, детских садов и даже учреждений профессионального образования. Это масштабное и, по сути, беспрецедентное тестирование такого количество персонала в короткий период времени. Проверку проведут методом ИФА, который позволит выявить не только носителей вируса, но и сотрудников, обладающих иммунитетом к этому заболеванию, определить уровень иммунизации рабочих коллективов.

Тех, у кого тест покажет положительный результат, не допустят к работе, оставят дома под наблюдением медработников. Дополнительно в течение первых двух недель работы будет проведено тестирование коллективов методом ПЦР.

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