Ракова: Более 400 пар поженятся в красивую дату 20 августа в Москве

С 20 августа в столичной подземке появятся билеты "Единый", который посвящен посвящен необычным площадкам регистрации брака в столице. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- В столичном метрополитене появился "Единый" билет в новом оформлении - его дизайн посвящен необычным площадкам столицы для регистрации брака, открытых по инициативе мэра Москвы. Церемонии в красивых местах столицы пользуются большой популярностью у молодоженов - именно поэтому они были выбраны для размещения на билетах. Несмотря на пандемию, с начала 2020 года на необычных площадках были зарегистрированы более 2,3 тысячи браков, это около 20% от общего количества. На сентябрь уже подано более 700 заявлений. В 2019 году на необычных площадках прошло более 6,5 тысячи регистраций брака.

Дата выпуска билетов с индивидуальным дизайном ЗАГС Москвы также была выбрана неслучайно - среди молодоженов красивые числа пользуются большим спросом. В красивую дату, 20.08.20, планируют зарегистрировать брак более 400 пар. Это выше среднего количества регистраций брака в будние дни, когда торжественные церемонии проходят только во Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС. Уже в ближайшие пятницу и субботу, 21 и 22 августа, зарегистрировать брак планируют еще более 1,5 тысячи пар.

Наибольшей популярностью среди молодоженов пользуются особняки и усадьбы - в 2020 году там поженились около 750 пар. Еще около 700 торжественных церемоний прошли в необычных ресторанах и современных арт-пространствах. На третьем месте по популярности среди необычных площадок - высотки Москвы-Сити, там заключили брак более 300 пар.

Поклонники спорта могут заключить брак на стадионе "Спартак" и на территории спорткомплекса "Лужники", ценители искусства - в центре искусств Храма Христа Спасителя, любители природы - на фоне аквариума с косатками в "Москвариуме" или в заповеднике "Серебряный бор", а те, кому хочется романтики, - на смотровой площадке Останкинской телебашни, в великолепных особняках и ресторанах или под большим куполом звездного неба в Московском планетарии. Для любителей острых ощущений и головокружительных высот открыты башни Москвы-Сити. Также брак можно зарегистрировать в Библиотеке имени А.П. Боголюбова и особняке Спиридонова.

Подать заявление на регистрацию брака можно лично в отделе ЗАГС или через Единый портал госуслуг. Стоимость государственной пошлины остается прежней - 350 рублей. С полным перечнем необычных мест для регистрации брака можно ознакомиться на портале mos.ru.