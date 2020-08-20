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20.08.2020 08:50
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: В Москве еще 28 тысяч спортсекций, фитнес-клубов и развивающих центров могут получить субсидии

Текст: Любовь Проценко
В Москве еще 28 тысяч спортивных секций, фитнес-клубов и развивающих центров могут получить субсидии. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она пояснила, что список получателей субсидий расширен по просьбам предпринимательского сообщества.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В перечень добавили частные образовательные и культурные учреждения, развлекательные, спортивные и другие организации. У них появилась возможность компенсировать до 70 процентов расходов на коммуналку, а также затраты на выплату процентов по кредитам, покупку или лизинг оборудования. Предусмотренная сумма выплат - до миллиона рублей. Наталья Сергунина уточнила:

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- Подать заявку на субсидии теперь могут частные школы и детские сады, спортивные секции и фитнес-клубы, развивающие центры и творческие студии. С учетом изменений правительство Москвы теперь предоставляет малому и среднему бизнесу 14 видов субсидий и грантов. Уже идет прием заявок по 11 из ним, в том числе на компенсацию затрат на экспорт, участие в выставках, обучение персонала, продвижение продукции через маркетплейсы и сервисы доставки еды.

Дополнительную меру поддержки ввели и для гостиниц - они тоже смогут возместить до 70 процентов коммунальных расходов до конца года. Для поддержки предпринимателей в столице приняли четыре пакета антикризисных мер на общую сумму 85 миллиардов рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил:

- К настоящему моменту этой помощью воспользовались 38,7 тысяч организаций пострадавших отраслей. Большая часть из них - представители малого и среднего бизнеса, в этих компаниях работают свыше 765,6 тысяч человек. Всего московские предприниматели уже получили поддержку почти на 30 миллиардов рублей в виде отсрочек и отмены обязательных платежей, субсидий и льготных кредитов.

Отдельные виды финансовой помощи утверждены для социальных предприятий, гостиниц, франчайзи, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. Продолжает действовать городская программа субсидирования процентных ставок для предоставления льготных кредитов бизнесу.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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"Фитнес-индустрия в течение трех месяцев была вынуждена искать ресурсы для решения финансовых проблем, связанных с обязательными платежами, а также обеспечением зарплат персоналу. Возможность получить до одного миллиона рублей субсидий позволит справиться с накопившимися задолженностями, выровнять оплату коммунальных услуг и обновить материально-техническую базу, что, безусловно, сейчас является нужной и своевременной мерой", - считает Елена Силина, президент "Национального фитнес-сообщества".

Недавно был расширен список получателей субсидий на участие в выставках и интернет-продвижении продукции. В него добавили частные галереи и арт-аукционы. Упрощен и порядок подачи заявок: из перечня исключили часть бухгалтерских документов, отменили требования о заверении главным бухгалтером и сторонними организациями.

Оставить заявку на получение субсидии можно на специальном сайте правительства Москвы для столичных предпринимателей. Там же опубликованы условия и перечень необходимых документов. Новый этап заявочной кампании стартовал десятого июля и продолжится до конца августа.

Получить информацию о предоставлении финансовой помощи для малого и среднего бизнеса в Москве все желающие могут по телефону единой линии поддержки по вопросам субсидий: +7 (499) 961-01-20. Кол-центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.

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