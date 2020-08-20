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20.08.2020 09:38
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело против депутата Мосгордумы Шереметьева

Текст: Александр Степанов
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве на 2 млн рублей в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева.
Олег Шереметьев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС Олег Шереметьев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Олег Шереметьев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Как сообщил в Главном следственном управлении СК РФ по Москве​, речь идет о фальсификации данных на 2 млн рублей при премировании помощника депутата. ​​Сейчас решается вопрос о задержании народного избранника.

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По версии следствия, Шереметьев подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей. В материалах о денежном поощрении были указаны ложные сведения о выполнении им заданий особой важности и сложности. Деньги депутат в итоге присваивал. Афера продолжалась с ноября 2019 по февраль 2020 года.

По оценке следователей, своими действиями депутат причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей. В отношении Шереметьева возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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