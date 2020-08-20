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Рубрика: Культура

Четыре звезды из прошлого

Полторы тысячи памятников спасены в столице в ходе реставрационной революции
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 186(8240)
В столице восстановлен еще один памятник регионального значения - городская усадьба Матвеевых, построенная в 1830 году. Итоги реставрации в четверг оценил мэр Москвы Сергей Собянин.
Усадьба Матвеевых, построенная в 1830 году, восстановлена по городской программе "Рубль за метр". Фото: mos.ru Усадьба Матвеевых, построенная в 1830 году, восстановлена по городской программе "Рубль за метр". Фото: mos.ru
Усадьба Матвеевых, построенная в 1830 году, восстановлена по городской программе "Рубль за метр". Фото: mos.ru

"Это один из объектов, восстановленных по программе "Рубль за метр",- напомнил глава столицы. - С ее помощью город смог сосредоточиться на самых тяжелых объектах, в которые надо было вкладывать и вкладывать деньги, а найти инвесторов было чрезвычайно сложно. Мы нашли их, и вот уже два десятка зданий восстановлены".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Усадьба в Волховском переулке - кирпичный одноэтажный дом с мезонином. Сначала он принадлежал купцу Степану Матвееву, а затем много лет его дочери, потомственной почетной гражданке Москвы Татьяне Соловьевой. В 1876 году дом купила жена купца первой гильдии Александра Бутюгина, наследники которой в нем жили вплоть до 1975 года. Но последние годы в нем уже никто не жил, и здание быстро пришло в аварийное состояние, и ему грозило уже исчезновение.

- Мы продолжаем борьбу за московскую старину, - рассказал Собянин. - С 2011 года в столице отреставрированы около 1,5 тысячи памятников. Это целая реставрационная революция, в ходе которой спасены такие огромные значимые объекты, как ВДНХ, Северный речной вокзал... Но есть и маленькие памятники, площадью всего по несколько сотен квадратных метров. Но и они имеют свою громадную ценность. Сейчас таких даже не десятки, а сотни приведены в порядок".

К небольшим историческим постройкам относится усадьба Матвеевых. Работы по ее комплексной реставрации начались в 2017 году. В ходе их здание очистили от мусора. Произвели вычинку кирпичной кладки. Воссоздали историческую планировку и паркет по сохранившимся образцам. Особое внимание было уделено реставрации кровли и воссозданию утраченных элементов - подоконникам, наличникам, лепным гирляндам под окнами, декоративным элементам в нише по центру фасада и по фронтону мезонина. По историческим образцам сделали окна, двери, металлические козырьки. Собянин поблагодарил инвесторов за проделанную работу: "Огромное спасибо за вложенные ресурсы, силу, энергию".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Теперь здание приспособлено для современного использования. До конца года в нем планируется открыть четырехзвездочный мини-отель с комфортными номерами. Но парадная анфилада и исторический облик интерьеров при этом не затронут.

Всего по программе "Рубль за квадратный метр", действующей в столице c 2012 года, восстановлено 19 зданий, а еще в семи работы продолжают вестись. Инвесторы, вкладывающие средства в реставрацию, после восстановления разрушенных памятников, получают их в аренду на 49 лет. Но возродить их они должны не более чем за пять лет.

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