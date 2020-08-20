Суд в Москве отправил в колонию банкиров-мошенников

Московский суд признал достаточными собранные Следственным комитетом доказательства вины столичных банкиров. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Ольга Иванова, Игорь Леонов и Станислав Маркеев следующие шесть лет проведут в тюрьме.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, Анатолий Мотылев, занимавший должность президента "Банка российский кредит", с целью хищения денег ЗАО "М Банк" создал организованную преступную группу. В группу вошли его доверенные лица: Владимир Ким, Игорь Леонов, Ольга Иванова, а также генеральный директор ООО "Брокерские и депозитарные услуги" Станислав Маркеев. В марте 2014 года Маркеев заключил кредитный договор с "М Банком" на 700 миллионов рублей якобы для приобретения высоколиквидных ценных бумаг. В итоге Маркевич смог обмануть членов кредитного комитета банка и решение о выдаче кредита было ими одобрено. На эти миллионы были приобретены векселя, которые по инициативе соучастников выпустила некая организация, на самом деле не ведущая реальной финансово-хозяйственной деятельности. Так что векселя были простыми бумажками, не имевшими какой-либо ценности. Сотни миллионов рублей были переведены на подконтрольные соучастникам организации и похищены.

Маркеев, Леонов и Иванова не только проведут 6 лет в колониях, но и заплатят штрафы по 500 тысяч рублей. А еще суд удовлетворил иск к подсудимым на сумму более 700 миллионов рублей, который они должны погасить солидарно.

Еще двое фигурантов дела - Мотылев и Ким - объявлены в международный розыск.