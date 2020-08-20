В Липецкой области стартует трейловый забег

Новости

Пилот F-16 проведет воздушный бой против искусственного интеллекта 17:31
В столичном регионе похитили электроэнергии на сумму около 150 млн рублей 17:12
Вышел русский трейлер "Гнезда" с Джудом Лоу 17:09
Беременных женщин вакциной от COVID-19 прививать не будут 17:02
В Кремле отметили факты вмешательства в дела Беларуси извне 16:58
В Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 16:52
Путин оценил влияние санкций по Крыму 16:48
В Польше назвали имя кандидата на пост главы МИД 16:38
Путин заявил о контрпродуктивности давления на руководство Беларуси 16:31
В Анталье начали чипировать морских черепах 16:24
Руководителем Рособрнадзора назначен Анзор Музаев 16:09
Из-за аварии на западе МКАДа на 2 км растянулась пробка 16:07
Хуснуллин пообещал проверить ход восстановительных работ в Иркутской области 16:00
Восемь молодых зубров выпустили в Турмонский заказник в Алании 15:55
В Китае произошла утечка хлора 15:55
Актер рассказал о шестом сезоне "Острых козырьков" 15:51
Мишустин провел второй за два дня разговор с премьером Беларуси 15:43
Зенитную ракетную систему "Антей-4000" впервые покажут на "Армии-2020" 15:43
29-летний певец Тави Пустиу погиб в ДТП, ведя прямой эфир в Instagram 15:42
Ростуризм: В Крыму и Краснодарском крае отдохнули около 4 млн человек 15:26
В Пакистане из-за сильных ливней погибло 17 человек 15:22
Медведев: Ипотека доступна лишь половине семей в РФ 15:22
Медведев: Нужны новые ипотечные программы для ИЖС 15:21
Вывод производства из КНР обойдется компаниям США и ЕС в 1 трлн долларов 15:16
Джерард "Это - Спарта!" Батлер опять бросил невесту 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 17:03

В Липецкой области стартует трейловый забег

В Липецкой области на Воргольских скалах пройдет трейловый забег в "Vorgol rocks trail". На старт смогут выйти бегуны любого возраста и уровня подготовки: в программе первого дня детские забеги на 500 метров и один километр, забеги на 5 и 12 километров, а во второй день запланированы гонки на 32 и 56 километров.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- В Липецкой области развивается спорт, - отмечает глава региона Игорь Артамонов. - Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Липчане готовятся, регулярно выходят на пробежки, и благодаря этому бег становится для них любимой привычкой. Будем и дальше поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей.

Первый забег для детей стартует 22 августа в 14 часов - после церемонии открытия. Первый взрослый старт на 5 километров запланирован на 15 часов - после завершения детских забегов.
В Липецкой области 24 выпускника набрали 100 баллов по итогам ЕГЭ

Игорь Артамонов назвал и отличие этого забега от традиционных городских марафонов: они пролегают по ровным улицам, а маршрут "Vorgol rocks trail" проложен так, чтобы участники почувствовали себя первопроходцами. Ровная поверхность сменяется резкими спусками и подъемами, а щебень - травой, колючими зарослями и другими преградами, например, бродом через реку. Трасса трейла проходит по живописным местам у древнего памятника природы, который ежегодно привлекает тысячи туристов, с уютными полянами, рекой, необычными для русской равнины скалами и усадьбой купцов Талдыкиных.

Также организаторы подготовили развлечения на свежем воздухе для всей семьи утра и до вечера. В программе - игры, йога, сапы на воде, скалолазание, полет на параплане и песни под гитару у костра. Регистрация еще доступна по ссылке https://russiarunning.com/event/c022c8a8-02ee-459d-a517-de9c29f378d5

Координаты старта: 52.572355,38.349229 (ФОК "Воргол")

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

Главное сегодня

Путин назвал главное качество управленца
В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Медведев: Ипотека доступна лишь половине семей в РФ
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные