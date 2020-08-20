В Липецкой области стартует трейловый забег

В Липецкой области на Воргольских скалах пройдет трейловый забег в "Vorgol rocks trail". На старт смогут выйти бегуны любого возраста и уровня подготовки: в программе первого дня детские забеги на 500 метров и один километр, забеги на 5 и 12 километров, а во второй день запланированы гонки на 32 и 56 километров.

- В Липецкой области развивается спорт, - отмечает глава региона Игорь Артамонов. - Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Липчане готовятся, регулярно выходят на пробежки, и благодаря этому бег становится для них любимой привычкой. Будем и дальше поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей.

Первый забег для детей стартует 22 августа в 14 часов - после церемонии открытия. Первый взрослый старт на 5 километров запланирован на 15 часов - после завершения детских забегов.

Игорь Артамонов назвал и отличие этого забега от традиционных городских марафонов: они пролегают по ровным улицам, а маршрут "Vorgol rocks trail" проложен так, чтобы участники почувствовали себя первопроходцами. Ровная поверхность сменяется резкими спусками и подъемами, а щебень - травой, колючими зарослями и другими преградами, например, бродом через реку. Трасса трейла проходит по живописным местам у древнего памятника природы, который ежегодно привлекает тысячи туристов, с уютными полянами, рекой, необычными для русской равнины скалами и усадьбой купцов Талдыкиных.

Также организаторы подготовили развлечения на свежем воздухе для всей семьи утра и до вечера. В программе - игры, йога, сапы на воде, скалолазание, полет на параплане и песни под гитару у костра. Регистрация еще доступна по ссылке https://russiarunning.com/event/c022c8a8-02ee-459d-a517-de9c29f378d5

Координаты старта: 52.572355,38.349229 (ФОК "Воргол")