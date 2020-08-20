В МХАТ им. Горького случайно обнаружили советскую акустическую систему

МХАТ им. Горького, как и большинство столичных театров, уже в сентябре готов открыть свои двери. Но зрителей встретят не только премьерами, а еще и обновленным интерьером - сейчас в здании продолжается реконструкция, которая накануне нового сезона внезапно преподнесла сюрприз и самим театралам.

Сюрприз этот - раритетная акустическая система, которая была установлена еще при открытии театра в 1973 году. Сотни динамиков обнаружили совершенно случайно, меняя кресла в зрительном зале, - они были спрятаны под сиденьями, а сверху накрыты паркетом. Как это ни удивительно, но о существовании этого чуда техники никто даже не догадывался. И вместо объемного звука (в советское время зал театра проектировали как уникальный акустический объект!) был самый обычный - идущий из двух непритязательных колонок. Спасибо, кстати, стоит сказать зрителям, которые долгое время жаловались на неудобные кресла, благодаря чему ряды и решили обновить.

Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков подчеркивает - эта находка только подтверждает, что в свое время театр создавался как одно из самых современных сооружений.

- Наверное, мы один из немногих театров, которые продолжают работать на настоящих ламповых усилителях. Когда-то это было невероятно дорого и невероятно технически сложно. Потом это было старомодно, а сейчас снова наступает момент, когда эту аппаратуру может себе позволить себе только любитель хай-энда, - рассказал он телеканалу "Россия Культура".

Советскую акустическую систему уже оценили и профессионалы. По словам звукорежиссера Кирилла Пустовойта, звук у нее очень мягкий.

- В отличие от современных акустических систем, которые выдают такую большую мощность, у нас прям театральный такой звук, приятненький, - отметил он.

Оставлять такой клад без дела в театре не собираются - динамики уже полностью готовы к работе и зазвучат в новом сезоне, который откроется 17 сентября музыкальным спектаклем "Красный Моцарт".