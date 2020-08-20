В "Москвариум" погрузят флаг России

Новости

Вильнюс хочет обсудить с Минском ситуацию в Беларуси 13:51
Франция примет первый в 2020 году этап Кубка мира у скалолазов 13:51
Вышел трейлер "Цельнометаллической оболочки" в 4K 13:37
Отставка главы МИД Польши принята премьер-министром страны 13:26
В Беларуси открыт очередной охотничий сезон 13:08
Суд в Москве отправил в колонию банкиров-мошенников 12:56
"Ночь кино" пройдет в столице 29 августа 12:43
Глава МИД Беларуси: Перемены нужны, но не ценой революции 12:31
В Санкт-Петербурге сектантов арестовали за мошенничество 12:26
Вышел тизер российской сказки "Конек-горбунок" 12:21
В Германии приступили к расследованию дела террориста с берлинского автобана 12:11
Нефтегазовые доходы дали меньше трети поступлений в бюджет в 2020 году 12:04
В Москве поездка на такси обошлась пассажиру в 15 тыс. рублей 12:01
Вышел русский трейлер комедии "Супер Крейзи" с Наталией Орейро 11:55
Ракова: Более 400 пар поженятся в красивую дату 20 августа в Москве 11:39
Совфед отправил в Перу груз тест-систем на Covid-19 10:53
Май и Вишня: ЗАГС озвучил необычные имена, которые дали детям в 2020 году 10:26
В Магадане объявили штормовое предупреждение из-за дождя со снегом 10:22
Секретную базу китайских подлодок сфотографировали со спутника 10:13
Воздух в Москве прогреется до +22 в четверг 10:09
АвтоВАЗ попросил придумать имя новой Lada 10:00
Видео: В Югре задержали адептов секты "Свидетели Иеговы" 09:59
Начались экспортные поставки автомата АК-12 09:51
Яхта "Сибирь", завершающая кругосветку, села на мель в Обской губе 09:51
В Москве откроется выставка о подвигах советских военнопленных 09:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 13:13
Рубрика: Общество

В "Москвариум" погрузят флаг России

Текст: Ирина Огилько

Необычным способом решили отметить День Государственного флага РФ на ВДНХ. Так, 22 августа флаг России погрузят в один из крупнейших аквариумов "Москвариума". Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале парашютист совершил прыжок с самым большим флагом России

Посетители "Москвариума" увидят уникальную акцию - праздничное погружение флага в один из крупнейших аквариумов центра. Акции пройдут во время мы представлений в 14:00, 15:00 и 16:00 часов. Водолазы вместе с подводной артисткой-русалкой раскроют флаг в аквариуме "Затопленный лес". Все желающие смогут сделать яркие фотографии на фоне российского триколора и обитателей аквариума.

Также для детей здесь будет делать бесплатный аквагрим в цветах российского триколора.

Любители истории смогут посетить тематические экскурсии по территории ВДНХ и Центру славянской письменности "Слово", а детей ждут лекции и мастер-классы на "Городской ферме", сообщает пресс-служба.

Кроме того, 22 августа на территории выставочного комплекса пройдет бесплатная экскурсия, посвященная гербам и флагам, которые можно увидеть на фризах, фронтонах и фасадах павильонов ВДНХ. Старт экскурсии от арки Главного входа.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 22 августа - День Государственного флага России

Главное сегодня

ФСБ пресекла попытку похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса
Василий Орлов: Премьер-министр высоко оценил потенциал Приамурья
России предсказали доминирование на мировом рынке зерна
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Врач-иммунолог рассказал об ограничениях при вакцинации от COVID-19
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц