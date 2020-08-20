В "Москвариум" погрузят флаг России

Необычным способом решили отметить День Государственного флага РФ на ВДНХ. Так, 22 августа флаг России погрузят в один из крупнейших аквариумов "Москвариума". Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

Посетители "Москвариума" увидят уникальную акцию - праздничное погружение флага в один из крупнейших аквариумов центра. Акции пройдут во время мы представлений в 14:00, 15:00 и 16:00 часов. Водолазы вместе с подводной артисткой-русалкой раскроют флаг в аквариуме "Затопленный лес". Все желающие смогут сделать яркие фотографии на фоне российского триколора и обитателей аквариума.

Также для детей здесь будет делать бесплатный аквагрим в цветах российского триколора.

Любители истории смогут посетить тематические экскурсии по территории ВДНХ и Центру славянской письменности "Слово", а детей ждут лекции и мастер-классы на "Городской ферме", сообщает пресс-служба.

Кроме того, 22 августа на территории выставочного комплекса пройдет бесплатная экскурсия, посвященная гербам и флагам, которые можно увидеть на фризах, фронтонах и фасадах павильонов ВДНХ. Старт экскурсии от арки Главного входа.