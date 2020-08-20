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20.08.2020 09:45
Рубрика: Общество

В Москве откроется выставка о подвигах советских военнопленных

Текст: Ирина Огилько

20 августа в Москве откроется необычная выставка под названием "Несгибаемые". Она посвящена судьбам и подвигам советских военнопленных. Выставка будет представлена во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Экспозиция создана на основе материалов из фондов Музея Победы и ее филиалов, а также личных архивов.

Фото: РИА Новости
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На выставке покажут более 150 экспонатов - фотографии военных лет, уникальные документы, плакаты и рисунки. Многие из материалов будут представлены публике впервые.

Экспозиция расскажет о пяти героях - Дмитрие Карбышеве, Федоре Полетаеве, Василии Порике, Михаиле Девятаеве, Николае Кюнге. Их жизни и подвиги - символ несгибаемого мужества и служения Отчизне. Все они были узниками концлагерей и участниками сопротивления.

"Часть материалов для новой выставки нам передали семья Девятаевых и внук Федора Полетаева. Это действительно уникальные фото и документы, которые раньше хранились в семейных архивах", - рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

В открытии примут участие сын Михаила Петровича Девятаева Александр Михайлович Девятаев и внук Федора Андриановича Полетаева Федор Михайлович Полетаев.

Открытие выставки пройдет в формате прямой трансляции в приложении Zoom на портале Культура.РФ.

Посетить выставку можно будет до 20 сентября.

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