В Москве открыли четыре мемориальные доски легендарным атомщикам

В столице открыли сразу четыре мемориальные доски легендарным атомщикам. Торжественные церемонии состоялись 20 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

По данным пресс-службы, четыре мемориальные доски посвящены государственным деятелям, внесшим вклад в развитие атомной отрасли: Авраамию Завенягину и Андранику Петросьянцу на Поварской улице (д.31/29), Михаилу Первухину в Романовом переулке (д.3, стр.1), Антону Вольскому на Ленинском проспекте (д.57).

"Открытие сразу четырех мемориальных досок знаменитым атомщикам - важное городское событие. Эти люди стояли у истоков создания глобального атомного проекта, на долгие годы обеспечившего защиту нашей страны. Теперь имена Завенягина, Петросьянца, Первухина и Вольского увековечены в произведениях монументального искусства. Над проектами досок работали молодые авторы, которые ориентировались на пожелания ветеранов атомной отрасли и, конечно, родственников самих атомщиков", - прокомментировал "РГ" глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Авторский коллектив в составе скульптора Заура Рзаева и архитектора Петра Шелахова создали проекты мемориальных досок Завенягину и Первухину. Автором мемориальной доски Петросьянцу стала скульптор Наталья Вильвовская, Вольскому − Дарья Успенская.

Все мемориальные доски установлены на домах, где жили атомщики.