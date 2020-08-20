Его биография поражает и достойна экранизации - такую оценку дал нынешний глава "Росатома" Алексей Лихачев своему дальнему предшественнику в должности руководителя атомной отрасли, министру среднего машиностроения СССР Ефиму Славскому.

Это и другие признания прозвучали в четверг в Москве на церемонии открытия памятника легендарному главе Средмаша, который почти тридцать лет был у руля советской атомной промышленности и атомной науки. Монумент, созданный скульптором Салаватом Щербаковым, открыт в сквере у центрального здания госкорпорации "Росатом" на улице Большая Ордынка, 24.

Известно, что бюст Е.П. Славского как трижды Героя Социалистического труда еще в советские годы был установлен на его родине - в Макеевке Донецкой области. Схожая композиция есть на одной из площадей Усть-Каменогорска в Казахстане. Памятные знаки и мемориальные доски в разные годы установлены в других местах. Уже несколько лет бюст министра Славского встречает посетителей и на лестнице цокольного этажа внутри главного здания "Росатома". А решение об установке памятника перед фасадом "Росатома" инициировано Советом ветеранов отрасли, рассмотрено и утверждено комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме.

Биография и заслуги Ефима Славского широко известны и подробно описаны: в восемнадцать лет - боец 1-й Конной армии под командованием Семена Буденного, затем - слушатель Горной академии, инженер, директор завода, замнаркома цветной промышленности. А за дела атомные - трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1954, 1962), лауреат двух Сталинских, Ленинской и Государственной премий, депутат Верховного Совета СССР двенадцати созывов, почетный гражданин четырех городов и района, член ЦК КПСС с 1961 по 1990 годы.

Штаб на Большой Ордынке он покинул лишь в ноябре 1986 года, в возрасте 88 лет, а до этого еще полгода руководил, как мог, ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС. По рассказал очевидцев, на одном из совещаний, когда докладчик сравнил состояние топлива в разрушенном реакторе с утюгом, поставленном на лед и включенном в розетку, Ефим Славский не сдержался: "Паникеры!! Если потребуется, животами будем тепло снимать...".

Забывать допущенные в прошлом ошибки и перекосы нельзя даже в юбилей. Хочется верить, что в год 75-летия атомной отрасли ее нынешние руководители это признают и понимают. Как признают и то, что во многом благодаря заделу, созданному в 60 - 80 годы под руководством министра Славского, наша атомная индустрия и наука выстояли в кризисные 90-е годы и сегодня находятся в состоянии подъема.