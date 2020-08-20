В Москве поездка на такси обошлась пассажиру в 15 тыс. рублей

Информацию об ограблении пассажира проверяют сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по городу.

По данным пресс-службы, в отделение полиции по Таганскому району поступила информация, что у АЗС по адресу: ул. Скотопрогонная, вл. 2, стр. 1 произошел грабеж. Потерпевший рассказал, что, находясь в такси, он собирался расплатиться за поездку, но водитель выхватил из его рук все имеющиеся денежные средства и вытолкал его из автомобиля. Ущерб составил 15 тыс. руб.

Полиция установила, что автомобиль такси зарегистрирован на мужчину 1974 года рождения. Ведется розыск подозреваемого.