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20.08.2020 17:09
Рубрика: Общество

В Подмосковье отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Текст: Ирина Рыбникова
Режим самоизоляции, с конца марта действовавший в Подмосковье для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, снимается с 24 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Воробьев.
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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В этом же постановлении говорится о том, что работа вузов и колледжей региона будет осуществляться с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, соблюдать масочный режим, санитарную дистанцию и своевременно проводить противоинфекционный обработку помещений.

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