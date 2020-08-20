В Подмосковье отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции, с конца марта действовавший в Подмосковье для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, снимается с 24 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Воробьев.
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В этом же постановлении говорится о том, что работа вузов и колледжей региона будет осуществляться с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, соблюдать масочный режим, санитарную дистанцию и своевременно проводить противоинфекционный обработку помещений.