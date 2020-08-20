Новости

Стала известна дата презентации нового iPhone 22:58
СМИ: Месси сообщил Куману о желании покинуть "Барселону" 22:39
В сутки коронавирус подтверждается у 25-30 московских школьников 22:09
Губернатор Подмосковья рассказал, как пойдут линейки 1 сентября 22:08
Премьер Беларуси считает российский рынок приоритетным для Минска 22:02
На mos.ru открылся проект, посвященный выборам муниципальных депутатов округов Марьино и Бабушкинский 22:01
При обнаружении COVID у одного ученика весь класс переведут на удаленку 22:00
В Мали будет назначен "временный президент" 21:51
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 10 200 человек 20:58
В NASA оценили опасность утечки воздуха на МКС 20:40
В городе Волжском выполнили первую трансплантацию почки 20:09
Минпросвещения рассмотрит вопрос выбора формата обучения подростков в СИЗО 20:02
Кузнецова: Родителям первоклашек нужен выходной 1 сентября 19:56
Из-за утечки воздуха экипаж МКС изолируется в российском модуле 19:50
Стали известны доходы Сергея Собянина за 2019 год 19:24
Патриарх Кирилл призвал ограничить посещение Соловков туристами 19:18
Число трудоустроенных в России в августе превысило число уволенных 19:16
Бывшего советника Трампа арестовали за мошенничество 19:10
Хайруллина и Матвеев ушли из "Табакерки" 19:10
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей 19:01
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом 18:52
Срок годности российской вакцины от коронавируса составит шесть месяцев 18:50
Тизер: названа дата выхода четвертого сезона "Короны" 18:48
Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме режиссера "Маяка" 18:33
Брат смертника на "Манчестер Арена" приговорен к 55 годам тюрьмы 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 22:36
Рубрика: Общество

Тест как пропуск

Проверят на коронавирус весь персонал школ
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 186(8240)
Массовое тестирование во всех учебных заведениях столицы уже началось. Об этом в четверг сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития. Она подчеркнула, что занятия в школах начнутся 1 сентября, со строгим соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Но за оставшееся до них время не только педагоги, но и повара, охранники, сотрудники клининговых компаний и все остальные сотрудники без исключения должны сдать тест на коронавирус.

- Всего будет охвачено порядка 180 тысяч человек, задействованных в образовательном процессе. Это коснется всех школ, детских садов и даже учреждений профессионального образования. Это масштабное и, по сути, беспрецедентное тестирование такого количества персонала в короткий период времени, - рассказала Анастасия Ракова.

Ракова: Более 400 пар поженятся в красивую дату 20 августа в Москве

Тестирование будет проведено методом ИФА, который позволит выявить не только носителей вируса, но и сотрудников с иммунитетом к опасной инфекции, определить уровень иммунизации рабочих коллективов. Тех, у кого тест покажет положительный результат, не допустят к работе, оставят дома под наблюдением медработников. А в течение первых двух недель после начала учебного года будет проведено тестирование коллективов методом ПЦР.

Напомню, Москва лидирует среди мегаполисов мира по масштабам тестирования в ходе пандемии COVID-19. Причем сдать тест и на наличие опасного вируса, и на иммунитет к нему может любой москвич с полисом ОМС в любой момент бесплатно, лишь предварительно записавшись на процедуру в удобной для него городской поликлинике. В городских лабораториях проведено уже более 6,5 миллиона тестов ПЦР и ИФА/ ИХЛА.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин назвал главное качество управленца
Минпросвещения: 1 сентября школы вернутся к полноценному режиму работы
Из-за утечки воздуха экипаж МКС изолируется в российском модуле
Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц