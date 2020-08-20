Массовое тестирование во всех учебных заведениях столицы уже началось. Об этом в четверг сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития. Она подчеркнула, что занятия в школах начнутся 1 сентября, со строгим соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Но за оставшееся до них время не только педагоги, но и повара, охранники, сотрудники клининговых компаний и все остальные сотрудники без исключения должны сдать тест на коронавирус.

- Всего будет охвачено порядка 180 тысяч человек, задействованных в образовательном процессе. Это коснется всех школ, детских садов и даже учреждений профессионального образования. Это масштабное и, по сути, беспрецедентное тестирование такого количества персонала в короткий период времени, - рассказала Анастасия Ракова.

Тестирование будет проведено методом ИФА, который позволит выявить не только носителей вируса, но и сотрудников с иммунитетом к опасной инфекции, определить уровень иммунизации рабочих коллективов. Тех, у кого тест покажет положительный результат, не допустят к работе, оставят дома под наблюдением медработников. А в течение первых двух недель после начала учебного года будет проведено тестирование коллективов методом ПЦР.

Напомню, Москва лидирует среди мегаполисов мира по масштабам тестирования в ходе пандемии COVID-19. Причем сдать тест и на наличие опасного вируса, и на иммунитет к нему может любой москвич с полисом ОМС в любой момент бесплатно, лишь предварительно записавшись на процедуру в удобной для него городской поликлинике. В городских лабораториях проведено уже более 6,5 миллиона тестов ПЦР и ИФА/ ИХЛА.