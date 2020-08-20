Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ирина Огилько 
17:12 20.08.2020

В столичном регионе похитили электроэнергии на сумму около 150 млн рублей

Фото: Александр Корольков Фото: Александр Корольков
Фото: Александр Корольков

Энергетики компании "Россети Московский регион" в ходе рейдов "Честный киловатт" и проверок приборов учета потребителей за первый квартал текущего года выявили на территории столичного региона неучтенное потребление электрической энергии стоимостью почти 150 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Капитальные ремонты многоквартирных домов станут энергоэффективными

При проверки приборов учета выявили более 39 млн кВтч безучетного потребления электрической энергии. Такого объема электрической энергии хватило бы, чтобы два года обеспечивать электроснабжение комбината по производству прохладительных напитков, более трех лет обеспечивать электроснабжение обувной или кондитерской фабрик. Как рассказали в пресс-службе, самые частые нарушения - подключение питающего кабеля до расчетного счетчика в границах балансовой принадлежности потребителя, нарушение пломб сбытовой или сетевой организации или повреждение прибора учета. Общая сумма выявленной безучетной электроэнергии превысила 137 млн. рублей.

Рейды "Честный киловатт" помогли выявить бездоговорное потребление электрической энергии стоимостью более 11 млн рублей. За допущенное нарушение жильцам помимо внушительного счета за "похищенное" электричество предусмотрена административная ответственность согласно статье 7.19 КоАП РФ. Штраф за самовольное подключение к электрическим сетям и самовольное использование электрической энергии для физических лиц - от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения, штраф для физических лиц составит от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам придется заплатить от 200 до 300 тыс. рублей. Помимо штрафа за потребление электрической энергии в отсутствии договора энергоснабжения законодательством предусмотрено введение ограничения электроснабжения. . недобросовестный потребитель будет отключен от сетей компании "Россети Московский регион" до момента заключения договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией.

Напомним, что инструментальные проверки приборов учета электроэнергии у потребителей и рейды "Честный киловатт" энергетики "Россети Московский регион" проводят на постоянной основе. Если вам стало известно о хищении электрической энергии, сообщите о данном факте по телефону "Светлой линии" компании "Россети Московский регион": 8-800-700-40-70.

-

Сейчас читают

Жилищное право
17.08.2020

Отсутствие запрета на продажу микродолей жилья играет на руку мошенникам

Отсутствие запрета на продажу микродолей жилья играет на руку мошенникам

В Москве началась доследственная проверка попыток неких граждан завладеть квартирой на севере столицы, купив в ней маленькую долю. Проблема в последние годы обострилась до такой степени, что на нее обратили внимание законодатели

Жилая недвижимость
15.08.2020

Как построить энергоэффективное жилье и сколько на нем можно сэкономить

Как построить энергоэффективное жилье и сколько на нем можно сэкономить

Энергоэффективным домом называют жилище, которое требует минимум расходов на поддержание комфортных условий проживания в нем. Речь идет не только об энергосберегающих лампочках. Сократить потери тепла можно, выбрав правильную форму дома и строительные материалы

Жилая недвижимость
12.08.2020

Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ

Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ

11 августа вступил в силу федеральный закон, который позволяет оспорить кадастровую стоимость недвижимости, подав заявление в МФЦ. В Федеральной кадастровой палате надеются, что упрощение процедуры приведет к массовому исправлению ошибок