В столичном регионе похитили электроэнергии на сумму около 150 млн рублей

Энергетики компании "Россети Московский регион" в ходе рейдов "Честный киловатт" и проверок приборов учета потребителей за первый квартал текущего года выявили на территории столичного региона неучтенное потребление электрической энергии стоимостью почти 150 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.

При проверки приборов учета выявили более 39 млн кВтч безучетного потребления электрической энергии. Такого объема электрической энергии хватило бы, чтобы два года обеспечивать электроснабжение комбината по производству прохладительных напитков, более трех лет обеспечивать электроснабжение обувной или кондитерской фабрик. Как рассказали в пресс-службе, самые частые нарушения - подключение питающего кабеля до расчетного счетчика в границах балансовой принадлежности потребителя, нарушение пломб сбытовой или сетевой организации или повреждение прибора учета. Общая сумма выявленной безучетной электроэнергии превысила 137 млн. рублей.

Рейды "Честный киловатт" помогли выявить бездоговорное потребление электрической энергии стоимостью более 11 млн рублей. За допущенное нарушение жильцам помимо внушительного счета за "похищенное" электричество предусмотрена административная ответственность согласно статье 7.19 КоАП РФ. Штраф за самовольное подключение к электрическим сетям и самовольное использование электрической энергии для физических лиц - от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения, штраф для физических лиц составит от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам придется заплатить от 200 до 300 тыс. рублей. Помимо штрафа за потребление электрической энергии в отсутствии договора энергоснабжения законодательством предусмотрено введение ограничения электроснабжения. . недобросовестный потребитель будет отключен от сетей компании "Россети Московский регион" до момента заключения договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией.

Напомним, что инструментальные проверки приборов учета электроэнергии у потребителей и рейды "Честный киловатт" энергетики "Россети Московский регион" проводят на постоянной основе. Если вам стало известно о хищении электрической энергии, сообщите о данном факте по телефону "Светлой линии" компании "Россети Московский регион": 8-800-700-40-70.

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