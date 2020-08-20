Вблизи достопримечательностей Подмосковья откроются мобильные кафе

Новости

Стала известна дата презентации нового iPhone 22:58
СМИ: Месси сообщил Куману о желании покинуть "Барселону" 22:39
В сутки коронавирус подтверждается у 25-30 московских школьников 22:09
Губернатор Подмосковья рассказал, как пойдут линейки 1 сентября 22:08
Премьер Беларуси считает российский рынок приоритетным для Минска 22:02
На mos.ru открылся проект, посвященный выборам муниципальных депутатов округов Марьино и Бабушкинский 22:01
При обнаружении COVID у одного ученика весь класс переведут на удаленку 22:00
В Мали будет назначен "временный президент" 21:51
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 10 200 человек 20:58
В NASA оценили опасность утечки воздуха на МКС 20:40
В городе Волжском выполнили первую трансплантацию почки 20:09
Минпросвещения рассмотрит вопрос выбора формата обучения подростков в СИЗО 20:02
Кузнецова: Родителям первоклашек нужен выходной 1 сентября 19:56
Из-за утечки воздуха экипаж МКС изолируется в российском модуле 19:50
Стали известны доходы Сергея Собянина за 2019 год 19:24
Патриарх Кирилл призвал ограничить посещение Соловков туристами 19:18
Число трудоустроенных в России в августе превысило число уволенных 19:16
Бывшего советника Трампа арестовали за мошенничество 19:10
Хайруллина и Матвеев ушли из "Табакерки" 19:10
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей 19:01
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тамбовом 18:52
Срок годности российской вакцины от коронавируса составит шесть месяцев 18:50
Тизер: названа дата выхода четвертого сезона "Короны" 18:48
Бьорк сыграет славянскую ведьму в фильме режиссера "Маяка" 18:33
Брат смертника на "Манчестер Арена" приговорен к 55 годам тюрьмы 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 22:37
Рубрика: Экономика

Ужин туриста

Вблизи достопримечательностей Подмосковья откроются мобильные кафе
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 186(8240)
Фудтраки, или мобильные точки общепита, могут уже в скором времени появиться в местах массового отдыха и вблизи популярных туристических маршрутов в Подмосковье. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

"Нам интересно создать новый, открытый формат в местах отдыха именно из фудтраков. Приглашаю к сотрудничеству, думаю, вместе найдем, как это сделать качественно и красиво", - сказала она, проводя онлайн-конференцию с подмосковными предпринимателями.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
В Подмосковье отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Передвижные кухни жителям столичного региона не в новинку. Они работают на всех крупных мероприятиях - днях городов, фестивалях. Но заканчиваются праздничные дни - и яркие фургоны со вкусностями внутри уезжают. И туристам снова приходится ломать голову: где раздобыть недорогой перекус? Ведь известно, что вблизи главных достопримечательностей еда всегда дороже и не всегда - вкуснее. Фудтраки могли бы исправить ситуацию. Обычно они торгуют недорогой едой, которая к тому же готовится при покупателях, - гамбургерами и хотдогами, блинами, картофелем с наполнителем. К тому же и производство мобильных фургонов в регионе налажено - в Истре работает предприятие, которое производит фудтраки.

"Мы делаем вагончики, которые могут работать не только летом, но и зимой", - рассказывает гендиректор предприятия Рафаэль Хабиров. По его словам, использовать фудтрак можно не только как передвижную кухню, но и как салон красоты, офис и продуктовый магазин. На предложение Екатерины Зиновьевой Хабиров откликнулся одним из первых. "Будем искать площадки для передвижных кафе", - говорит он.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин назвал главное качество управленца
Минпросвещения: 1 сентября школы вернутся к полноценному режиму работы
Из-за утечки воздуха экипаж МКС изолируется в российском модуле
Мутко: Около 40% российских семей не могут позволить себе ипотеку
Cо следующей недели начнется иммунизация от COVID-19 врачей и учителей
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае