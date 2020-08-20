Вблизи достопримечательностей Подмосковья откроются мобильные кафе

Фудтраки, или мобильные точки общепита, могут уже в скором времени появиться в местах массового отдыха и вблизи популярных туристических маршрутов в Подмосковье. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

"Нам интересно создать новый, открытый формат в местах отдыха именно из фудтраков. Приглашаю к сотрудничеству, думаю, вместе найдем, как это сделать качественно и красиво", - сказала она, проводя онлайн-конференцию с подмосковными предпринимателями.

Передвижные кухни жителям столичного региона не в новинку. Они работают на всех крупных мероприятиях - днях городов, фестивалях. Но заканчиваются праздничные дни - и яркие фургоны со вкусностями внутри уезжают. И туристам снова приходится ломать голову: где раздобыть недорогой перекус? Ведь известно, что вблизи главных достопримечательностей еда всегда дороже и не всегда - вкуснее. Фудтраки могли бы исправить ситуацию. Обычно они торгуют недорогой едой, которая к тому же готовится при покупателях, - гамбургерами и хотдогами, блинами, картофелем с наполнителем. К тому же и производство мобильных фургонов в регионе налажено - в Истре работает предприятие, которое производит фудтраки.

"Мы делаем вагончики, которые могут работать не только летом, но и зимой", - рассказывает гендиректор предприятия Рафаэль Хабиров. По его словам, использовать фудтрак можно не только как передвижную кухню, но и как салон красоты, офис и продуктовый магазин. На предложение Екатерины Зиновьевой Хабиров откликнулся одним из первых. "Будем искать площадки для передвижных кафе", - говорит он.