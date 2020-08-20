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20.08.2020 05:44
Рубрика: Общество

Аукционы в мутной воде

Через пять месяцев рыболовные участки могут уйти с молотка
Текст: Татьяна Дмитракова (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 185(8239)
Министерство сельского хозяйства РФ подготовило законопроект, который вносит поправки в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Документ уже прошел процедуру антикоррупционной и общественной экспертизы. Он представлен правительству России, а осенью может быть внесен в Государственную думу.

Рыбацкое сообщество в массе своей в штыки восприняло грядущие изменения, ведь минсельхоз намерен пересмотреть существующие правила выделения рыболовных участков. Причем новый порядок должен заработать уже с 1 января 2021 года.

Суть нововведений в том, что теперь государство будет предоставлять право на заключение договоров пользования рыболовными участками через аукцион в электронной форме. Исключение - места, предназначенные для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока. Участки же, на которых ведут деятельность промышленники, если они были выделены без торгов или конкурса, после прекращения договора выставят на аукционы.

Фото: Сергей Орлов
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Нюанс в том, что зоны для лова рыбные компании в свое время получали именно по конкурсу. Но тогда это именовалось рыбопромысловыми участками. В прошлом году РПУ были пере­оформлены в рыболовные.

- Весь год возникал вопрос: "Зачем их переименовывать?". И вот теперь какое-то понимание, зачем все это делалось, появилось, - говорит Максим Козлов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Договоры, по которым сейчас работают сахалинские предприятия прибрежного лова, действуют с 2008 года. Большинство из них было заключено еще раньше и с добросовестными пользователями просто продлялось - без новых конкурсов или торгов. И значит, по букве законопроекта, такие участки будут автоматически изъяты и проданы.

- Многие предприятия прибрежного рыболовства - представители малого и среднего бизнеса, денег на участие в аукционах наравне с крупными компаниями с материка у них может не оказаться, - считает Максим Козлов. - Пользователь, эксплуатирующий участки, строивший инфраструктуру, заводы, рыбоводные предприятия, может их просто лишиться. И сахалинцы, которые в этой сфере работают, останутся без средств к существованию.

В инфраструктуру сахалинские рыбаки вложили за три года 57 миллиардов рублей и сейчас сворачивают эти вложения в условиях неопределенности.

На Камчатке также считают, что принятие закона в представленной минсельхозом редакции нарушат права всех пользователей рыболовных участков и негативно отразится на развитии рыбохозяйственной отрасли края.

- Отраженная в законопроекте концепция в качестве приоритетного условия доступа к ресурсу определяет денежный критерий. Таким образом, нивелируется "исторический принцип" наделения рыболовными участками, который показал свою эффективность и поддерживается всем рыбацким сообществом страны, - подчеркивает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. - В конкурсах, по результатам которых рыбопромышленники получали участки, критерии были иные: показатели суточного производства продукции, численность работников предприятия, уровень освоения водных биоресурсов за последние четыре года.

За десять лет камчатские компании рыбной отрасли вложили около 50 миллиардов рублей в развитие береговых предприятий и модернизацию промыслового флота. Построено три десятка современных рыбоперерабатывающих заводов, введены холодильные мощности на 42 тысячи тонн, создано порядка 4000 рабочих мест (в основном в отдаленных населенных пунктах), обновлено и приобретено 23 промысловых судна.

Распределение водных биоресурсов и рыболовных участков через аукционы, по мнению дальневосточных рыбаков, ставит под удар как идею инвестквот, так и саму рыбную отрасль в ДФО.

Прямая речь

Сергей Гудков, исполнительный директор Рыбного союза:

- Для бизнесменов всегда были важны правила игры, иначе у них по понятным причинам не возникает желания инвестировать капиталы в развитие отрасли. Но в России, как известно, власти с завидным постоянством меняют правила игры, в том числе и в рыбохозяйственном комплексе. Сейчас у рыбаков уже изъяли 340 миллиардов рублей на аукционах, это большая часть выручки, прибыль нескольких лет. Аукционы на право добычи рыбы приведут лишь к тому, что у рыбопромышленников пропадет интерес к внутреннему рынку, зато возникнут стимулы к подписанию контрактов с иностранными перекупщиками. Предприятие, которое влезет в долги, не захочет развивать внутренний рынок со всеми сложностями и низкой платежеспособностью потребителей, оно просто сделает ставку на зарубежного потребителя.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Камчатский край

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