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20.08.2020 06:22

Коронная услуга

Благодаря пандемии сервис доставки стал более востребованным
Текст: Дина Непомнящая (Хабаровск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 185(8239)
Во время карантина только ленивый бизнесмен не попытался работать онлайн и организовать доставку своих товаров потребителям. Дистанционные продажи помогли части предпринимателей не только не уйти в минус, но даже остаться в плюсе.
В Якутске в разгар пандемии развозить еду по квартирам начали курьеры в костюмах супергероев. Таким образом бизнес решил поднять настроение горожанам. Фото: Гаврил Семенов В Якутске в разгар пандемии развозить еду по квартирам начали курьеры в костюмах супергероев. Таким образом бизнес решил поднять настроение горожанам. Фото: Гаврил Семенов
В Якутске в разгар пандемии развозить еду по квартирам начали курьеры в костюмах супергероев. Таким образом бизнес решил поднять настроение горожанам. Фото: Гаврил Семенов

Обед приедет на такси

Первыми осознали необходимость быстрых перемен агрегаторы, берущие на себя доставки из магазинов и общепита. Ведь не каждому кафе под силу самостоятельно организовать работу курьера. Подключив организацию на аутсорсинге, справиться с новыми задачами гораздо легче. Поэтому компании, которые раньше не работали на дальневосточном рынке, стали оперативно его осваивать.

Так, впервые в Хабаровске и Владивостоке появилась компания - сервис быстрой доставки еды, который до этого успел зарекомендовать себя в западных регионах России.

Фото: Photoxpress
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- В разгар пандемии мы увеличили географию своего присутствия с 33 городов в марте этого года до 130 к началу августа, - поделилась с корреспондентом "РГ" руководитель PR-проектов организации Елена Новикова. - С марта до середины июня действовала программа поддержки, которой могли воспользоваться практически все новые партнеры. По всей России мы потратили на это более 100 миллионов рублей.

Чтобы подключиться к сервису, представителям общепита нужно было всего лишь заключить электронный договор. Причем, понимая, что многим владельцам бизнеса такая возможность нужна срочно, срок подключения сократили с недели до одного дня.

- Ресторан может доставлять полученные через наши приложения заказы своими курьерами или доверить всю логистику нам, - продолжает Новикова. - Умный алгоритм назначит водителя на заказ и пришлет его в ресторан к моменту, когда блюда будут готовы, после чего пакет бесконтактно доставят клиенту.

Опыт регионов, где ограничения на работу ресторанов уже сняты, показывает, что в ДФО заказы продолжают расти, а средний чек выше, чем по России

Представители сервиса отметили, что если в других городах у них к доставке подключены профессиональные курьерские службы и самозанятые курьеры (пешие и на велосипедах), то на Дальнем Востоке все заказы пока доставляют только водители такси. В период пониженного спроса на поездки это стало для них отличной возможностью не потерять заработок.

- Опыт тех регионов, где ограничения на работу ресторанов частично или полностью сняты, показывает, что на числе доставок это сказывается мало. В ДФО заказы также продолжают расти, а средний чек даже выше, чем по России, - отмечает Елена Новикова.

Кстати, за время, когда заказ еды стал привычным делом, сильно изменилось восприятие курьеров. Теперь им значительно чаще оставляют чаевые и положительные отзывы.

Доставка в отпуск не пошла

Повышенный спрос на доставку отмечается не только в сфере общепита. Дальневосточники весной и летом охотно заказывали одежду, обувь и даже цветы, без которых, казалось бы, на карантине вполне можно обойтись.

Организатор партнерства бизнес-консультантов в Хабаровске и автор книг по менеджменту Андрей Заусаев еще в апреле в разговоре с корреспондентом "РГ" предполагал, что пандемия полностью изменит модель взаимоотношений продавца и покупателя. Сейчас, анализируя опыт своих клиентов, он подтверждает, что спрос на доставку действительно стал больше.

- У кого-то рост на 80 процентов. Самый большой показатель, который мы зафиксировали, - в 2,5 раза! - говорит эксперт. - Это логично и естественно. Офлайн-точки были закрыты или на полулегальном положении, а онлайн-канал открыт и востребован. Это действительно сформировало новую привычку потребления. Теперь, если вы работаете в высококонкурентной отрасли, не работать на доставку просто невозможно.

Андрей Заусаев отмечает, что наибольший всплеск дистанционных продаж наблюдался во время "жесткого" карантина - в апреле-мае. К лету доставка стала уже не так востребована. Во-первых, начали открываться магазины, по которым успели соскучиться покупатели, во-вторых, июнь, июль и август традиционно являются временем спада продаж.

- Это связано в первую очередь с тем, что люди уезжают в отпуска, - поясняет бизнес-консультант. - Но, если сравнивать с июнем-июлем прошлого года, рост все равно есть. Для меня это сигнал, что относительно карантинного периода объем доставки сократится, но привычка уже сформирована. Конечно, мы не уйдем полностью в онлайн. Клиентам нужно живое общение. Но сегодня этот сервис уже обязателен, и в ближайшие годы его востребованность будет только расти.

Детское купим офлайн

Впрочем, несмотря на новую привычку заказывать с доставкой до двери, иногда покупатели все же осознанно отказываются от дистанционной покупки. Хозяйка магазина детских товаров Анастасия Овчинникова призналась, что с момента открытия точки ее еще ни разу не попросили доставить вещи домой, все покупатели предпочитают самостоятельно зайти в магазин.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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- Мы совсем недавно открылись, не прошло даже месяца. Но услугу доставки я активно предлагаю. Дело в том, что изначально планировала сделать онлайн-формат в Instagram, а уже в процессе подготовки поняла, что нужно общение с людьми, быстро нашла помещение под аренду в небольшом торговом центре и открылась офлайн, - рассказывает индивидуальный предприниматель.

Девушка отмечает, что дела для только что открывшейся точки идут неплохо. Люди заходят, покупают. Многие пишут и в интернете, интересуясь тем или иным товаром. Частенько просят выслать фото, чтобы определиться с выбором. А потом... все равно едут в магазин и завершают процесс покупки уже лично.

- Может быть, это связано с тем, что мой товар для детей. Одежда, вещи на выписку из роддома - такое хочется посмотреть, пощупать, убедиться в качестве, - предполагает Анастасия.

Андрей Заусаев видит и другую причину: у нового магазина еще не заработана положительная репутация. Выбирать товары онлайн людям нравится, поэтому они проявляют интерес. Но, не доверяя незнакомому бренду, предпочитают приехать и убедиться, что их не обманут. А, проверив качество лично и удостоверившись, что магазин достоин внимания, готовы совершить покупку.

- В первую очередь доставка выросла все-таки у тех, кто уже имел репутацию на рынке, к ним есть доверие, у них есть отзывы, рекомендации. Те, кто попытался открыть компанию по доставке как отдельный бизнес, не всегда получили положительный эффект, - подытоживает эксперт.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Пандемия коронавируса COVID-19

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