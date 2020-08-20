На берегах Амура готовятся к новому наводнению

На реке Амур и малых дальневосточных реках начался ежегодный паводок. Серия мощных дождей, обрушившихся на территории Амурской и Еврейской автономной областей, а также Хабаровского края, вызвала подъем уровня воды и неприятные последствия в виде подтоплений.

В Биробиджане и Благовещенске уже успели ввести режимы чрезвычайной ситуации. В столицах двух соседних регионов вода начала затапливать частные домовладения, включая огороды и хозпостройки.

- На территории города для перекачки дождевого паводка установлено пять насосных станций, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый. - Подтопленными остаются многоквартирный жилой дом по улице Пионерская и частные дома по улицам Кавалерийская, Озерная, Молдавская и Кубанская. В городе работают специальные комиссии, которые по заявлениям граждан выезжают осматривать подтопленные дворы и оценивают ущерб. Позже это поможет людям получить денежную компенсацию.

На базе общежития технологического техникума для подтопленцев развернули пункт временного размещения. Туда эвакуировано 18 человек, восемь из них дети. Люди обеспечены всем необходимым, включая бесплатное трехразовое питание. А их дома, чтобы избежать мародерства, взяли под охрану полицейские.

Подтопления в ЕАО пока в большей степени "заслуга" дождей. Но за состоянием Амура пристально следят. И по информации областного МЧС, уже в следующие сутки вода у близких к реке населенных пунктов может значительно подняться.

В соседней Амурской области по состоянию на 20 августа паводок зашел уже в 36 населенных пунктов. В области подтоплено уже 837 приусадебных участков, в Октябрьском и Серышевском районах еще и 25 частных домов.

В областной столице наиболее напряженная ситуация сложилась после сильного ливня, который прошел в ночь с 17 на 18 августа. Вода затопила дома и соцобъекты, в том числе детские сады и школы. Без электричества остались 55 многоквартирных домов, были размыты грунтовые дороги в отдаленных районах города. Последствия циклона устраняют до сих пор.

"Рабочие проводят подсыпку и грейдирование поврежденного участка. Завершить восстановление проезжей части планируется к концу текущей недели", - заявили в городской мэрии.

Теперь разгула стихии ждут в Хабаровском крае. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели на регион должен обрушиться сильный циклон.

В четверг днем жителям края пришли СМС-сообщения с предупреждением, что 24-25 августа могут быть затоплены дачные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный.

"Позаботьтесь об урожае и имуществе. Соблюдайте меры безопасности", - рекомендуют гражданам сотрудники МЧС.

Некоторые дачники уже обратились к своим работодателям с просьбой дать отгул: "Надо успеть спасти хотя бы часть урожая".

Подъем воды на Амуре и подтопление на островных дачах явление ежегодное и привычное. Но в прошлом году паводок почти превратился в настоящее наводнение. Удастся ли его избежать в этом году, зависит от погоды.