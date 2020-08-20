Отраслевая организация "Независимый топливный союз" предложила отменить запрет на импорт нефтепродуктов и снизить ставку НДС. По мнению входящих в нее владельцев независимых АЗС, это поможет решить проблему высоких цен на топливо в регионах Дальнего Востока.

Кроме того, союз призвал повысить для ДФО коэффициент, на размер которого снижается ставка акциза при поставке топлива в регионы, с 2,1 до пяти тыcяч рублей за тонну бензина или дизеля. Считается, что это позволит усилить конкуренцию в оптовом сегменте и снизит закупочные цены в розничном.

Такие предложения последовали после того как независимые розничные операторы АЗС на Сахалине и в Приморье прекратили продажу АИ-95 и АИ-98 и потребовали от местного управления Федеральной антимонопольной службы разобраться с ростом оптовых цен на бензин. Таким образом, Дальневосточный округ стал фигурантом очередного "топливного скандала".

Временно исполняющий обязанности руководителя УФАС Сахалинской области Роман Прохоров подтвердил "РГ", что получил жалобу независимых розничных операторов АЗС на основного оптового продавца. При этом он заметил, что дефицита топлива на Сахалине нет, а цены управление мониторит регулярно, и до сего дня нарушений антимонопольного законодательства установлено не было.

Причины роста цен на автомобильное топливо в ДФО специалисты видят в недостаточном объеме бензина, продаваемого на товарно-сырьевой бирже, и монополизации нефтеперерабатывающих мощностей в округе. На 11 регионов лишь два НПЗ - в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. При этом второй снабжает только автозаправки, принадлежащие "Нефтегазхолдингу". Комсомольский НПЗ продает на бирже 120 тонн АИ-95 в день, между тем ДФО нуждается в тысяче. А ближайший за пределами ДФО нефтеперерабатывающий завод находится в Ангарске Иркутской области, доставка оттуда невыгодна из-за высоких тарифов железной дороги.

Для владельцев АЗС себестоимость бензина АИ-98 при покупке на бирже с Комсомольского НПЗ и с оплатой доставки до Владивостока составляет 52 рубля за литр. С Ангарского - 55 рублей. Значит, в рознице цена должна быть 56-58 рублей. Вот независимые АЗС и приняли решение не продавать эти марки топлива, не злить потребителей. По словам президента Приморского топливного союза Владимира Чирскова, высокооктановый бензин исчез не только на независимых заправках, а почти на всех.

На 11 регионов в округе лишь два НПЗ - в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске. Комсомольский продает на бирже 120 тонн АИ-95 в день, а ДФО нуждается в тысяче

- В нашем регионе сейчас биржевые оптовые цены выше розничных, поэтому покупать и продавать высокооктановый бензин невыгодно. Решением проблемы могло бы стать, во-первых, увеличение объемов продаваемого топлива на бирже, тогда и цены снизятся. Во-вторых, - применение скидки на железнодорожные тарифы на транспортировку ГСМ в направлении Дальнего Востока. Тогда у комсомольского НПЗ появятся конкуренты. И нам смогут поставлять топливо из Омска, Сургута, Уфы, - считает Владимир Чирсков.

Автор этих строк проехала в выходные дни на автомобиле половину Приморья. Цена на АИ-98 (там, где эта марка присутствовала) варьировалась в пределах 47-47,8 рубля за литр, на АИ-92 - не дотягивала 10-15 копеек до 45 рублей. В первые дни текущей недели высокооктановый бензин стоил уже 49,3-49,5 рубля за литр. АИ-92 смело перешагнул планку в 45 и обходится сейчас в 45,5-45,7 рубля.

На АЗС, расположенных на трассе Камень-Рыболов - Уссурийск, водители угрюмо заправляли авто и на вопрос: "Когда цена 92-го перевалит за пятьдесят рублей за литр?" отвечали, что "к зиме-то уж точно". И, объясняя рост цен на топливо, кляли почему-то курс доллара и жадность владельцев АЗС.

- Неправы они в корне. Сейчас, чтобы получить хоть какую-то маржу, мы на себестоимость топлива накидываем 3,5-5 рублей. А это - только расходы покрыть. Последняя нормальная закупка была в июне, с тех пор цены только растут, - говорит глава сети заправок НК "Уссури" Владимир Грабчук.

Он, к слову, ситуацию на топливном рынке ДФО начиная с 2012 года и по сегодняшний день характеризует как "хорошую - плохую - отвратительную". Раньше, говорит, хоть в ручном управлении у власти получалось пристыдить переработчиков, сейчас уже этот рычаг не срабатывает. Грабчук тоже считает, что следует увеличить нормативы продаж топлива на биржевых торгах, раз уж в ДФО не удовлетворяются заявки потребителей на покупку бензина в мелком опте с региональных нефтебаз.

Между тем малые объемы реализации моторного топлива на бирже глава Российского топливного союза Евгений Аркуша объясняет сокращением его производства в период пандемии COVID-19. И сейчас мало кто помнит, что в мае было принято решение о двукратном сокращении нормативов биржевых продаж горючего, когда в условиях низкого спроса сохранялись требования по высокому уровню продаж на бирже. Действие этого решения закончилось 30 июня. Но сейчас спрос начал расти высокими темпами, что хорошо, значит, экономика быстро оживает, а вот объемы производства топлива восстанавливаются не так быстро.

Проблема актуальна для всей страны, но на Дальнем Востоке в силу региональных условий бензиновый кризис проявился ярче всего.