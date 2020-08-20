Провал аукционов на добычу глубоководного краба повлек за собой тяжелые последствия для промысловых компаний Дальнего Востока. Проблема, считают рыбаки, требует немедленного разрешения.

...Приморская компания "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" отозвала с промысла пять из семи судов: предприятию не вернули квоты на добычу глубоководного краба. Если ситуация не придет в норму, придется увольнять более 400 рыбаков. Расходы на прекращение промысла, переход в порты и стоянку судов превысили 210 тысяч долларов, и это только за неполный июль. Дальше расходы будут только возрастать, и основной из них - упущенная выгода в связи с остановкой работы. Компания не выпустила в июле продукции на сумму более 392 тысяч долларов. В целом упущенная выгода от невозврата квот оценивается в 13,2 миллиона долларов.

История берет начало с октября прошлого года. Тогда Росрыболовство организовало инвестиционные аукционы на добычу крабов. При реализации 35 лотов государство получило 142 миллиарда рублей. А вот еще на шесть лотов - глубоководных крабов японикуса и ангулятуса - не нашлось ни одного покупателя. Между тем специалисты предупреждали о такой возможности.

- Эти виды являются мало­изученными, малоразмерными и имеют более низкую товарную стоимость относительно других крабов. При этом они еще и самые труднодоступные, так как их вылов осуществляется на глубинах 800-1500 метров, - утверждал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Рыбаки отмечали, что с затратным промыслом глубоководных крабов схема инвестиционных аукционов не сработает.

- Стоимость лота плюс обязательство построить судно в России делают экономически нецелесообразным участие в таком аукционе. Срок его окупаемости составит более 30 лет. По нашим расчетам, компании, которые приобретут лоты на промысел крабов, сгенерируют за 15 лет пользования ими около миллиарда руб­лей убытков, - говорит генеральный директор АО "Восток-1" Александр Сайфулин.

Краболов - весьма специфическое судно. Построить такое на отечественных верфях в настоящее время нереально - проблема не в профессионализме отечественных судостроителей, а в том, что, согласно политике импортозамещения, сложная начинка краболовов должна на 80 процентов состоять из оборудования российского производства. Иначе судно, построенное в России, не может считаться российским. Но оборудование для глубоководного промысла в нашей стране просто не производится.

Стоимость лота плюс обязательство построить судно в России делают экономически нецелесообразным участие в таком аукционе. Срок его окупаемости составит более 30 лет

После неудачных октябрьских торгов уже в феврале и мае этого года были организованы еще два аукциона и с тем же провальным результатом. Ни 16 компаний ДФО, занимающихся добычей глубоководных крабов, ни другие инвесторы не заявились на торги. Но для проведения аукционов у компаний изъяли лимиты, в целом - 8,5 тысячи тонн японикуса и ангулятуса. А это 40 миллионов долларов товарной продукции, доля ВРП, почти полмиллиарда руб­лей налогов, зарплата экипажей.

- Что нужно было сделать? Просто вернуть квоты согласно постановлению правительства №768 от 2005 года. Оно гласит, что невостребованное на аукционах по остаточному принципу возвращается в промышленный оборот прежним пользователям. Ан нет! Просто так отдать право на добычу! Кто-то никак с этим не может смириться, - говорит председатель Совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Начиная с ноября прошлого года дальневосточные рыбаки выражали недоумение, почему не выполняется закрепленное в правительственном постановлении правило. Писали в Росрыболовство и получили невнятный ответ. Обращались в Совет Федерации, который также направил запрос в отраслевое ведомство. А Генеральная прокуратура в лице первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана "в связи с выявленными нарушениями пункта 3 Положения о распределении общих допустимых уловов" 5 мая даже внесла представление руководителю Федерального агентства по рыболовству, но оно было проигнорировано.

Рыбаки считают, что просматривается принципиальная позиция - заставить их купить квоты на добычу глубоководного краба в статусе инвестиционных. Это подтвердил на встрече с игроками рынка в июле и зам­главы ФАР, к слову, приморец в прошлом, Петр Савчук.

- Я понимаю интерес государства, но не понимаю, почему Росрыболовство удивительным образом превратилось в структуру, основная задача которого - наполнение федерального бюджета, - не скрывает эмоций член Совета директоров АО "Восток-1" Александр Передня.

- Развитие судостроения не может быть генеральной задачей рыбохозяйственного комплекса. И с каких пор мерилом успешности этой отрасли стал объем финансов, которые они могут заработать на аукционах или отдать судостроителям? Исходя из такой логики, можно назначить российских аграриев ответственными за развитие машиностроения, - вторит ему Эдуард Климов.

Теперь рыбаки должны выбирать. Можно участвовать в аукционах по продаже квот на добычу глубоководных видов краба - и взвалить на себя невыполнимые обязательства. Можно не участвовать - и потерять половину квот. В любом случае возникает опасность сокращения бизнеса и продажи флота. При этом российские компании обладают высочайшими компетенциями в области глубоководного промысла крабов и рыбы. Они десятилетиями, набирая опыт, модернизировали суда и в итоге создали специализированный и эффективный флот. В России такие краболовы не продать. Значит, суда достанутся иностранцам, а практический опыт они обретут, забрав наших специалистов…

Кстати

Сегодня Приморье - локомотив развития глубоководного промысла в Дальневосточном бассейне. По словам академика, директора Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Андрея Андриянова, используемые роботы дают информацию, что большие глубины изобилуют различными гидробионтами до глубин 3,5 тысячи метров и в несколько раз превышают запасы традиционных шельфовых районов промысла.