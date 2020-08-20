В Комсомольске-на-Амуре произошел разлив нефти в реке

Разлив нефтепродуктов произошел в районе эксплуатационного локомотивного депо станции Сортировочная-2 в городе Комсомольске-на-Амуре. Часть горюче-смазочных материалов попала в реку Бочин.

"На поверхности реки, в очистных сооружениях эксплуатационного локомотивного депо и коллекторах ливневого канала обнаружена дисперсионная пленка", - сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На месте происшествия работали сотрудники Дальневосточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае, а также и.о. транспортного прокурора Артем Бондарь.

Специалисты взяли пробы воды из реки, установили боновые заграждения и использовали сорбентные вещества, чтобы устранить загрязнение.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП. Виновные в случившемся будут найдены и привлечены к ответственности.