В Магадане объявили штормовое предупреждение из-за дождя со снегом

Ветер и сильный дождь местами со снегом ожидается в Магадане и некоторых районах Магаданской области 21 августа. В связи с этим региональный пожарной спасательный центр объявил экстренное предупреждение.

Ухудшение погоды ожидается в областном центре, а также Ольском, Северо-Эвенском, Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском, Среднеканском, Омсукчанском городских образованиях. Северо-восточный ветер будет достигать 15-20 метров в секунду.

Из-за дождя и ветра возможны повреждения линий электропередач и связи, нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, возникновение аварий на дорогах, перебои в работе транспорта, ЖКХ, обрушения слабоукрепленных конструкций, а также размыв дорог, мостов, дамб и подтопления.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждан просят звонить в Единую службу спасения.