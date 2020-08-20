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20.08.2020 19:35
Рубрика: Общество

Укололся и забыл

Ковид не отменяет вакцинацию против гриппа
Текст: Ирина Григорьева
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
Регионы готовятся к вакцинации против гриппа. Так, прививочная кампания в Приморье будет проходить три месяца начиная с 1 сентября. Специалисты призывают жителей принять в ней участие, так как эпидемиологическая ситуация остается достаточно напряженной.

По прогнозам краевого Минздрава, в 2020 году должно быть привито более миллиона человек - не менее 60% населения. Большинство пройдет процедуру бесплатно. За счет средств федерального бюджета будут прививать представителей групп риска: детей с 6 месяцев до 18 лет, граждан старше 60 лет, беременных, людей с хроническими заболеваниями, работников медицинских, коммунальных и образовательных учреждений, сферы транспорта, а также студентов и граждан призывного возраста.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Почти 10 млн доз вакцины против гриппа поступило в регионы

По последней информации, больше половины поступающих в край вакцин будет обеспечиваться за счет федерального бюджета. Это даст возможность сделать прививку бесплатно не только представителям групп риска, но и остальным гражданам. Для приобретения вакцин планируется привлечь средства страховых компаний и краевого бюджета.

Напомним: ковид не отменяет вакцинацию против гриппа.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Прививки и вакцинация

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