Василий Орлов: Премьер-министр высоко оценил потенциал Приамурья

Завершился двухдневный визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Амурскую область, который губернатор Приамурья Василий Орлов оценил как исторический.

В рабочей поездке в Дальневосточный федеральный округ главу кабинета сопровождали более 60 человек - вице-премьеры, министры и их заместители. Они на местах изучили ситуацию, побывав на Чукотке, Камчатке, Колыме и в Приамурье.

- Много обсудили тем, получили обратную связь. Принято много решений, мы их оформим в нормативную базу, - резюмировал итоги поездки Михаил Мишустин.

Визит в Амурскую область премьер-министр начал с осмотра объектов дорожной инфраструктуры. Он осмотрел мост через реку Зея в Благовещенске и стройплощадку новой переправы, а также трансграничный переход через Амур, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию, но пока не работает из-за коронавирусных ограничений.

Михаил Мишустин отметил низкую результативность федеральной программы по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу на Дальнем Востоке и предложил серьезно подумать над тем, как наладить эффективное управление погранпереходами. По его словам, из-за проблемы с пунктами пропуска теряется смысл труда рабочих, построивших мост Благовещенск - Хэйхэ.

Председатель правительства России 18 августа в формате видеосвязи дал старт сооружению Амурского газохимического комплекса СИБУРа. На строительной площадке в Амурской области была забита первая тестовая свая в основание завода по производству базовых полимеров, который станет одним из самых крупных и современных в мире.

- Мы создаем новую точку роста, даем импульс развитию экономики всей Амурской области. Я надеюсь, что это не только изменит экономические показатели, но и жизнь людей сделает более комфортной, - сказал Михаил Мишустин.

- Амурский газохимический комплекс - крайне важный стратегический проект для нашего региона. Мультипликативный эффект от его реализации - повышение статуса субъекта, приток инвестиций, увеличение ВРП области и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, развитие сопутствующих и смежных производств, социальной инфраструктуры. Реализация этого ресурсоемкого проекта увеличит количество рабочих мест как на этапе строительства, так и после ввода комплекса в эксплуатацию. Благодаря газохимическому кластеру расширяется выбор будущих профессий для школьников и студентов. Это поможет нам снизить отток талантливых кадров, предложить молодежи новые "цифровые" специальности и перспективы хорошо оплачиваемой интересной работы на Дальнем Востоке, - отметил Василий Орлов.

Руководители федеральных ведомств, прилетевшие в Приамурье, работали по своим направлениям.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел совещание с руководителями медицинских организаций области, посетил Амурский областной онкологический диспансер и детскую поликлинику №4 Благовещенска. Он оценил новые методы лечения и диагностики, внедряемые в детской поликлинике. По его мнению, работа организована на хорошем уровне, а передовые технологии применяются эффективно.

- На развитие онкологической службы Амурской области в 2020 году дополнительно будет направлено свыше 800 миллионов рублей, - пообещал министр. - Из них около 500 миллионов пойдет на закупку лекарственных препаратов, остальные средства - на приобретение тяжелого оборудования. Будут поставлены аппарат МРТ, мобильные медицинские комплексы для работы в сельской местности, специальное высокопродуктивное оборудование для диагностики злокачественных образований гистологическим методом.

Между тем премьер-министр на встрече с губернатором Василием Орловым отметил, что Приамурью будет оказана поддержка в возведении онкологического диспансера. Регион испытывает острую потребность в строительстве нового здания областного центра онкологии, включающего в себя стационар на 200 коек и поликлинику.

Одной из основных тем, над которой работал в Приамурье министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, стала защита населенных пунктов от дождевых паводков. Кроме того, он поручил обсудить ужесточение ответственности за нарушение требований к охране водных объектов при золотодобыче.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов побывал во ВНИИ сои, на опытных участках института, где ему показали сорта нового поколения: морозостойкие, с большим содержанием сои, быстро вызревающие.

Пристройку к благовещенской школе №22, возведенную в рамках национального проекта "Образование", и самый большой в России мобильный кванториум посетил заместитель министра просвещения России Андрей Николаев.

- Наша задача - создание как можно большего числа таких школ, - отметил Николаев.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков нанес визит в Амурский государственный университет. Здесь на базе Центра опережающей профессиональной подготовки планируют открыть центр подбора высококвалифицированных кадров для амурских компаний.

- Основная идея - создание амурского рекрутингового центра. Мы сейчас пытаемся соединить Центр трудоустройства студентов и факультет дополнительного образования. Работа ведется совместно с правительством области, губернатор уже одобрил идею. Помимо того, что центр станет определять потребность рынка труда, он будет прогнозировать потребность амурских предприятий в кадрах в будущем, - рассказал ректор АмГУ Андрей Плутенко.

Амурская область вошла в число пилотных регионов по внедрению системы долговременного специализированного ухода за пожилыми людьми. Речь об этом, а также о работе социальных учреждений Приамурья в период пандемии шла на совещании под председательством министра труда и социальной защиты населения РФ Антона Котякова.

Правительство Амурской области представило ключевые инфраструктурные проекты Благовещенска руководству ВЭБ.РФ. По словам главы госкорпорации Игоря Шувалова, столица Приамурья обладает уникальным потенциалом экономического развития, особенно с учетом активного приграничного сотрудничества с Китаем и масштаба инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Он заявил, что ВЭБ.РФ заинтересован в финансировании реконструкции местного аэропорта.

Премьер-министр Михаил Мишустин провел в Благовещенске совещание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и отдельно встретился с губернатором Василием Орловым.

- Мы обсудили с председателем правительства ряд тем, касающихся социально-экономического положения Амурской области, - рассказал глава региона. - Михаил Владимирович сформулировал несколько поручений по модернизации Благовещенского государственного педагогического университета, который в этом году празднует 90-летие. В частности, на базе педуниверситета будет создан центр межрегиональной компетенции, где могли бы готовить специалистов для работы по теме цифровизации в наших "Точках роста" и кванториумах.

Федеральным министерствам просвещения и финансов поручено проработать возможность строительства новой школы в Чигирях на 528 мест. По линии минтранса России должно быть выделено 600 миллионов рублей на модернизацию пункта пропуска в аэропорту Игнатьево. Минфин получил поручение рассмотреть возможность софинансирования федеральным бюджетом реконструкции площади Ленина и строительство городского центра "Трибуна-холл" в Благовещенске. Общая стоимость проекта - 2,2 миллиарда рублей. По плану он должен быть завершен в течение двух лет.

- Премьер-министр высоко оценил потенциал региона, - констатировал Василий Орлов. - Те решения, которые он принял, для нас будут иметь очень хороший социальный эффект.