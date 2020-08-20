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20.08.2020 05:38
Рубрика: Общество

Фирма вяжет

Производство банных веников на бесплатном наделе обернулось выгодным бизнесом
Текст: Ольга Журман (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 185(8239)
Свое хобби - банное дело - житель Приморья Юрий Симоненко превратил в бизнес. Взяв землю по программе "Дальневосточный гектар", он обустроил производственную базу для изготовления банных веников вблизи села Алексеевка, в 70 километрах от Владивостока.
Юрий Симоненко давно отметил, что на Дальнем Востоке есть свободная ниша - изготовление банных веников. Фото: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Юрий Симоненко давно отметил, что на Дальнем Востоке есть свободная ниша - изготовление банных веников. Фото: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
Юрий Симоненко давно отметил, что на Дальнем Востоке есть свободная ниша - изготовление банных веников. Фото: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

Эта производственная база представляет собой плантацию черной смородины и малины. Здесь построена летняя кухня, есть место для отдыха десяти родственников Юрия, работающих вместе с ним. Семья разделена на две команды: одни заготавливают ветки, другие вяжут веники.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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- Черная смородина в дикой природе не растет, а запах дает в запаренном венике! Добавляем всего одну веточку. Я уже давно отметил, что на Дальнем Востоке есть свободная ниша - изготовление банных веников. Есть кустарные производства бабушек и дедушек, а вот масштабных и стабильных объемов нет. Так и пришло решение, - рассказывает Симоненко.

Ему было важно взять участок недалеко от большой дороги, с возможностью электроснабжения и близостью к сырью. Землю по программе "Дальневосточный гектар" предпринимателю удалось получить только со второй попытки. При первой выбранные им по космическим съемкам участки не попали в зону выдачи. Пришлось все начинать сначала. Оформили наделы по коллективной заявке на всех десятерых родственников, по гектару на каждого.

Ветки заготавливают под ЛЭП, под и рядом с которой по природоохранным и прочим нормам должны быть выпилены деревья на расстоянии 20 метров. Берут только дубовые, потому что в северных регионах ДФО (рынок сбыта) дубы не растут, а париться дальневосточники предпочитают именно такими вениками. В будущем предприниматель планирует выращивать дубы сам, говорит, что на второй год они уже дают ветки товарного вида.

Бизнесмен отправляет свою продукцию — дубовые, березовые и травяные веники — по всему Дальнему Востоку

Веники он либо сушит, либо замораживает в рефрижераторах, которые вот уже три года арендует, но собирается приобретать в собственность.

- В вымораживании много плюсов: остается запах, им можно насладиться в самый лютый мороз, и исчезают насекомые, - говорит Юрий.

Сейчас бизнесмен отправляет свою продукцию - дубовые, березовые и травяные веники - по всему Дальнему Востоку. Но основные покупатели - на Сахалине, Колыме и Камчатке. Это банные комплексы, обычные бани и даже физические лица.

- И что, можно жить на деньги от производства банных веников? - спрашиваю на прощание.

- Да я сам удивлен тому, сколько налогов заплатил в прошлом году! Можно жить. Хороший бизнес, - уверен Юрий Симоненко.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Выдача дальневосточного гектара

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