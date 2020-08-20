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20.08.2020 14:30
Рубрика: Экономика

Жителям Русского Севера подготовят льготы

Текст: Светлана Ментюкова
Обновленный пакет "северных льгот" планируется подготовить до конца года. "Уже в сентябре-октябре появится "лонглист" мер, которые могут войти в единый пакет поддержки для жителей Арктической зоны РФ и тех, кто хотел бы переехать туда работать", - сообщил замгендиректора по делам Арктики Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Иван Ефимов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он уточнил, что документ, готовящийся по поручению Минвостокразвития, будет создан по аналогии с пакетом преференций для бизнеса. Далее, по словам Ивана Ефимова, состав единого пакета мер поддержки северян будет утверждаться органами власти.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Необходимость такой унификации, пояснили в пресс-службе проекта, обусловлена тем, что существующие "северные льготы" точечны и отличаются от региона к региону, что мешает привлечению работников в Арктику. В частности, предлагается увеличить "подъемные" и сократить срок обязательной отработки по действующим программам "Земский доктор" и "Земский учитель".

Выстраивать поддержку северян планируется в трех направлениях: привлечение рабочей силы, обеспечение комфортной среды для бюджетных работников, живущих в Арктической зоне, и поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Об этом сообщает пресс-служба Проектного офиса развития Арктики.

"Обеспечить привлекательность жизни в Арктике без комплексного подхода мы, к сожалению, не сможем" - приводятся в сообщении слова замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Михаила Погодаева. Он рассказал о части республиканских мер поддержки, которые показали свою эффективность. В частности, на территориях, где реализуется программа "Молодой оленевод", идет добыча алмазов и реконструкция порта Тикси, нет оттока населения. В то же время привлекательность якутской Арктики упирается в большой износ инфраструктуры, высокие цены, которые не покрываются зарплатами, и многое другое. Поэтому для удержания и привлечения населения необходимо параллельно решать такие вопросы, как субсидирование транспортной составляющей в цене товаров и услуг или выравнивание высокой стоимости интернет-связи, считает Михаил Погодаев.

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