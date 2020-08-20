Нижегородские ученые доказали неэффективность рынка виртуальных валют

В последние годы количество операций на рынке криптовалют только растет, несмотря на то что далеко не во всех странах их признают платежным средством. В России, например, иметь биткоины и другие виртуальные деньги можно, а вот использовать внутри страны - нельзя. На зарубежных площадках - пожалуйста.

Тем не менее экономисты пристально следят за этим многомиллиардным рынком. Ученые из нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) недавно доказали наличие стадных инстинктов и избыточной "новостной" рефлексии на рынке криптовалют и в конечном счете - неэффективность операций с ними, по крайней мере на современном этапе.

По словам профессора кафедры экономической теории и методологии института экономики и предпринимательства Университета Лобачевского Марины Малкиной, они изучили поведение этого финансового рынка в период с ноября 2014 года по ноябрь 2019-го. Особое внимание обращали на негативный новостной фон, который мало учитывался в прошлых исследованиях.

Ученые смотрели, как игроки реагировали на положительные или отрицательные новости в разные периоды развития рынка, и обнаружили, что в момент ажиотажа очень сильно проявляется стадный инстинкт. Это как если бы толпа по призыву уличного зазывалы бросилась разом покупать у палаточного торговца, скажем, "невероятно эффективный бальзам для роста волоса".

Алогичное поведение наблюдалось, например, по мере стремительного роста стоимости криптовалют и формирования "бычьего" тренда (рост стоимости. - Прим. ред.). Инвесторы просто игнорировали плохие новости, недооценивая риски убытков.

При "медвежьем" же тренде (падение стоимости) и падении рынка инвесторы становились слишком чувствительны к плохим новостям. Поведение мелких инвесторов на разных интервалах исследования также оказалось различным.

- Результат показывает, что если до января 2017 года (до рыночного ажиотажа) мелкие инвесторы следовали собственным стратегиям торговли, то впоследствии они копировали поведение игроков-"тяжеловесов", - отметила Марина Малкина. - Тем не менее мелкие инвесторы уже позднее меньше поддавались на провокации со стороны крупных игроков.

В целом же ученые ННГУ доказали, что и меняющаяся в зависимости от конъюнктуры асимметричная реакция рынка криптовалют на новости, и ярко выраженное стадное поведение участников свидетельствуют о неэффективности этого финансового инструмента, особенно в период его незрелости. .

Справка "РГ"

Криптовалюта - это виртуальные деньги, существующие только в интернете, руками их не пощупать. Тем не менее их можно обменять на реальные деньги. Все данные о криптовалютах анонимны, хранятся в виде записей в специальных онлайн-кошельках (программах). Криптовалюта ничем не обеспечена и появляется "ниоткуда", путем лишь вычислений на компьютере.