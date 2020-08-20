Перспективы развития электротранспорта обсудили на СЭГЗ в Удмуртии

Перспективы развития электротранспорта обсудили на заседании совета ассоциации "Электропитание", которое прошло на Сарапульском электрогенераторном заводе в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Специалисты обсудили вопросы развития платформенных решений в области электродвижения, создание модульных и унифицированных комплектующих для электротехники. Например, представители МГУ показали универсальную платформу электромобиля, части которого можно собирать, как конструктор. В зависимости от задач он может быть промышленным электрокаром, самосвалом или пассажирским прогулочным транспортом.

- У нас получился тесный творческий диалог науки и производства. Во время работы совета появилась идея разработать на базе промышленного электротранспорта, который производит Сарапульский электрогенераторный завод, универсальную платформу на электротяге, которую можно будет наполнять различными унифицированными комплектующими. Например, мы планируем в ближайшее время испытать новый электрогрузовик грузоподъемностью до одной тонны, который сможет выезжать на дороги общего пользования, - рассказал генеральный директор АО "СЭГЗ" Алексей Беляев.

В свою очередь, начальник научно-конструкторского отдела московской экспериментальной мастерской "НаукаСофт" Альберт Давидов предложил разработать единый товарный бренд ассоциации "Электропитание", а в производстве компонентов бренда могли бы участвовать предприятия, входящие в ассоциацию.

- Сейчас в ассоциации уже 16 членов. Рассмотренные в ходе совещания платформенные системы могут быть общим продуктом для каждого из этих учреждений и предприятий. Ассоциация же может стать координатором всех этих проектов и способствовать продвижению новой и востребованной продукции, - прокомментировал Давидов.

Справка "РГ":

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.