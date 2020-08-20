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20.08.2020 22:05
Рубрика: Культура

Экран без границ

В Оренбурге открылся фестиваль "Восток&Запад"
Текст: Валентина Зотикова ("Российская газета", Оренбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
В новом формате пройдет открывшийся в Оренбурге XIII Международный кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард". Этот форум в регионе по праву считают главным культурным событием года. Зрители увидят лучшие работы кинематографистов из 12 стран. Основные мероприятия фестивальной программы будут проведены на свежем воздухе, а для посетителей обязательны маски и перчатки.

Пандемия коронавируса праздник оренбургским поклонникам "десятой музы" не испортила, хотя еще в начале августа обсуждалась возможность проведения форума в дистанционном режиме. Однако в итоге все же было решено, что фестиваль пройдет вживую. Церемония его открытия состоялась в специально возведенном летнем киноцентре "На Беловке".

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Киноконцертный комплекс под открытым небом будет принимать зрителей на протяжении всей фестивальной недели - с 21-го по 26 августа. Кроме того, показы конкурсных лент пройдут в двух городских кинотеатрах, их снабдят средствами санитарной обработки, а на входе будут измерять температуру.

По традиции конкурсная программа "Восток&Запад. Классика и Авангард" включает в себя две основные номинации: российское и зарубежное кино.

А в рамках анимационной программы для маленьких зрителей представлены шесть мультипликационных короткометражек от "Беларусьфильма". Лауреатам форума традиционно вручается приз "Золотой Сарматский лев" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер" и "Лучшая актриса".

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