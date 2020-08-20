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20.08.2020 15:46

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В Пермском крае при участии компании "Россети Урал" реализован проект по созданию распределенной генерации "Энергия Пармы"
Текст: Анна Григорьева
В Прикамье запущена в эксплуатацию газотурбинная электростанция, которая вырабатывает электроэнергию из попутного нефтяного газа. Проект осуществлен компанией "ЛУКОЙЛ" при участии энергетиков "Россети Урал" и отечественных производителей турбин, включая энергомашиностроительные предприятия города Перми.
Дмитрий Махонин: В проекте строительства ГТЭС нефтяники получили поддержку региона благодаря специнвестконтракту. Фото: Анна Григорьева Дмитрий Махонин: В проекте строительства ГТЭС нефтяники получили поддержку региона благодаря специнвестконтракту. Фото: Анна Григорьева
Дмитрий Махонин: В проекте строительства ГТЭС нефтяники получили поддержку региона благодаря специнвестконтракту. Фото: Анна Григорьева

В мероприятии по поводу пуска электростанции приняли участие глава Пермского края Дмитрий Махонин, вице-президент по энергетике ПАО "ЛУКОЙЛ" Денис Долгов, представитель Президента Компании "ЛУКОЙЛ" в Пермском крае, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Олег Третьяков, генеральный директор компании "Россети Урал" Сергей Дрегваль, директор филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" Эдуард Илларионов.

ГТЭС "Чашкино" мощностью 16 МВт работает на попутном нефтяном газе северных нефтяных месторождений - Жилинского, Ростовицкого и Бельского.

"Чашкино" - электростанция с высоким уровнем автоматизации, единственная подобная в регионе. Выработанную на ГТЭС энергию нефтяники направляют на собственные производственные объекты, а излишек - во внешнюю сеть, промышленным и социально-значимым потребителям в Березниковско-Соликамском энергоузле.

- Проект "Энергия Пармы" демонстрирует опыт успешной кооперации промышленных предприятий края. Газотурбинные установки для станции разработали в "ОДК-Авиадвигатель", а электричество во внешнюю сеть нефтяники направляют через объекты "Пермэнерго" - филиала компании "Россети Урал". Кроме того, в проекте строительства ГТЭС нефтяники получили поддержку региона благодаря специнвестконтракту, - отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

В рамках реализации проекта энергетики "Россети Урал" - "Пермэнерго" по договору на технологическое присоединение с ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" построили переключательный пункт 110 кВ "Союз", отвечающий современным требованиям стандарта цифровой подстанции ПАО "Россети".

Общая стоимость строительства переключательного пункта "Союз" вместе с заходами ВЛ 110 кВ составила порядка 200 миллионов рублей.

- Целевое использование попутного нефтяного газа и его компонентов, приносит целый ряд положительных эффектов и обладает высоким инновационным потенциалом. Специалисты "Россети Урал" в полном объеме выполнили обязательства по подключению нового объекта генерации, работающего на этом виде топлива. При реализации схемы выдачи мощности применены передовые технологии, включая цифровые решения. Переключательный пункт "Союз" оснащен только отечественным оборудованием. Его характеристики позволяют обеспечить самый высокий уровень надёжностии эффективности передачи, - подчеркнул генеральный директор компании "Россети Урал" Сергей Дрегваль.

Выработанную на ГТЭС энергию нефтяники направляют на собственные производственные объекты. Фото: Анна Григорьева

- ЛУКОЙЛ решает в регионе одну из важнейших задач - обеспечение энергобезопасности. Часть энергии с новой ГТЭС мы направляем местным предприятиям и населению, закрывая до двух процентов от общего потребления Березниковско-Соликамского энергоузла, - заявил вице-президент по энергетике ПАО "ЛУКОЙЛ" Денис Долгов.

Отметим, что это уже не первый проект по созданию распределенной генерации, реализуемый нефтяниками и энергетиками Прикамья.

Ранее подобный проект был реализован в Кунгурском районе на Ильичевском нефтяном месторождении. Для выдачи вырабатываемой ГТЭС "Ильичевская" электроэнергии в сеть была построена подстанция 35/6 кВ "Юрман". Часть вырабатываемой на ГТЭС "Ильичевская" энергии используется для разработки самого месторождения. Часть - через подстанцию 35 кВ "Юрман" отправляется во внешнюю сеть "Россети Урал".

Данный проект был успешно презентован на Российском инвестиционном форуме в городе Сочи.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Урал"

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