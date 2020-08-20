Жителя Перми будут судить за взрыв автомобиля соседки

В Перми в хранении взрывных устройств и повреждении имущества обвиняют 58-летнего местного жителя.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию поступило обращение о том, что стоящий у одного из домов по Комсомольскому проспекту автомобиль Nissan Qashqai был взорван. Позднее при осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили фрагменты самодельного взрывного устройства.

Через неделю был задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления. В багажнике его автомобиля было обнаружено взрывное устройство, а также предметы, используемые обвиняемым для конспирации: накладные усы и парики. Еще два взрывных устройства гражданин хранил во дворе своего частного дома. Известно, что за полгода до инцидента у него произошел конфликт с потерпевшей из-за места на парковке. Сам задержанный вину не признал.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.