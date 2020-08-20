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20.08.2020 19:50
Рубрика: Экономика

Едем учиться

Для Севера выпустят особые школьные автобусы
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
Для северных регионов будут закупать особые школьные автобусы, сообщили "РГ" в минпромторге: "Для регионов с суровым климатом предусмотрено "северное" исполнение, которое включает в себя двойные стеклопакеты, утепленный пол, мягкую обивку сидений, дополнительную теплоизоляцию и два отопителя".

В 2020 году правительство выделило 5 млрд рублей на закупку не менее 2,1 тысячи школьных автобусов для нужд регионов. Перечень субъектов, участвующих в программе, составит минпросвещения. Оно же распределит новые машины исходя из состояния парка школьных автобусов.

Фото: iStock
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По данным минпромторга, сегодня в России эксплуатируются более 30 тысяч школьных автобусов, практически полностью отечественных. В стране выпускается весь модельный ряд современных школьных автобусов различной размерности и вместимости. К конкурсу будут допущены все производители, чья локализация набирает не менее 1700 баллов за использование российского сырья и компонентов. Таким параметрам соответствуют автобусы УАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ, ГАЗ и Ford.

Как уточнили в минпромторге, в таких автобусах максимальная скорость движения ограничена 60 км в час, а специальные устройства препятствуют случайному открытию дверей и блокируют двигатель при открытой двери. Помимо этого, в салонах устанавливаются багажные полки для ранцев, а рабочее место водителя оборудуется наружной и внутренней громкоговорящими установками. Также в школьных автобусах устанавливается дополнительная выдвижная ступенька, которая позволяет легко забраться в автобус даже самым маленьким пассажирам.

В регионах Экономика Транспорт Общество Образование Правительство Минпромторг СФО

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