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20.08.2020 06:32
Рубрика: Власть

Ставки высоки

Готов ли Барнаул в мае 2021 года принять гребцов из 50 стран?
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 185(8239)
С 20 по 23 мая 2021 года в Барнауле пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. По мнению экспертов, подготовку к статусным соревнованиям нужно ускорить и скорректировать.

В последние годы в Алтайском крае много сделано для развития гребного спорта. На благоустройство территории Гребного канала, строительство административного здания и обводного канала, создание необходимой инфраструктуры из средств краевого бюджета выделено уже более 700 миллионов рублей. В сентябре 2018-го в Барнауле прошел "Кубок чемпионов" с участием титулованных спортсменов из 25 стран мира. Вскоре краевой центр получил право на проведение одного из этапов Кубка мира. В тот момент никто не знал, что из-за пандемии COVID-19 Игры в Японии придется перенести на 2021 год и рядовой этап в Барнауле превратится в арену битвы ведущих спортсменов мира за шесть олимпийских лицензий. Федерации гребли многих стран уже активно занимаются вопросами доставки в далекую Сибирь своих спортивных делегаций и бронирования мест в гостиницах. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал Аднан Алиев, представитель международной федерации каноэ (ICF). Именно он возглавит оперативный штаб по подготовке барнаульского этапа Кубка мира.

Фото: Татьяна Кравченко
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На состоявшемся 13 августа заседании рабочей группы оргкомитета под председательством губернатора Алтайского края Виктора Томенко шел разговор о том, как справиться с большим потоком зарубежных гостей - одних только спортсменов ожидается четыреста человек. Высветилось несколько серьезных проблем. Первая связана с транспортным обеспечением. Старый коммунальный мост, по которому можно было за пятнадцать минут добраться из центра города до Гребного канала, с 5 января нынешнего года закрыт на капитальный ремонт, и, как заявил региональный министр транспорта Александр Дементьев, до поздней осени 2021-го его не откроют. Спортивные делегации до места соревнований будут добираться через Новый мост, а это минимум 40-45 минут пути (если без пробок).

Двукратный чемпион мира по гребле на каноэ Андрей Крайтор в беседе с корреспондентом "РГ" отметил, что время не такое уж большое. В Москве из гостиницы, где обычно живут гребцы, до канала в Крылатском езды - минимум 1 час 15 минут, да и в Европе есть города, из которых добираться на водные старты нужно не меньше часа. Но Аднан Алиев, в прошлом выступавший за сборную Болгарии, подчеркивает: за рубежом все построено на четкой и ритмичной работе транспорта.

- Спортсмены - народ дисциплинированный, всегда выйдут к автобусу загодя. А он, если ему положено прибыть, скажем, в 10:17, прибудет минута в минуту. Самое главное - четкая организация. Она должна быть и в Барнауле, необходимо соответствовать мировым стандартам, - убежден Алиев.

Иными словами, таких опозданий транспорта, какие случались на "Кубке чемпионов" - до двадцати минут - допускать нельзя.

Еще одна проблема - коммуникационная. Опыт все того же "Кубка чемпионов" показал: профессиональные переводчики будут на вес золота. Причем не только с английского, но и с немецкого, испанского, итальянского, французского. В Барнауле есть Лингвистический институт, где готовят переводчиков с иностранного. Но смогут ли студенты закрыть все потребности - большой вопрос. В идеале нужна мобилизация на добровольных началах горожан, знающих иностранные языки. Таковых в крае хватает, но нужна продуманная программа по их привлечению и дополнительной подготовке по спортивной тематике. Возможно, все это можно сделать на базе местного педуниверситета, в состав которого входит Лингвистический институт.

Третья проблема связана с приобретением лодок. Со своими лодками на этапы Кубка мира гребцы не ездят - их предоставляют хозяева. Требуется как минимум триста байдарок и каноэ. Чтобы их приобрести, нужно около 130 миллионов рублей - это весомая сумма в нынешней ситуации, когда секвестируют бюджеты многих структур, в том числе спортивных. Но эти лодки могут стать хорошей инвестицией в будущее гребного спорта не только на Алтае. Деньги пытаются найти в минспорте РФ и в Фонде поддержки олимпийцев, и здесь требуется согласованная работа регионального правительства с федерациями гребли России и Алтайского края.

Алтайские байдарочники и каноисты победили на чемпионате России

Есть немало других вопросов. Например, доставка зрителей на электричке (железнодорожники обещали открыть временную двустороннюю платформу напротив Гребного канала) и речном транспорте (нужно строить временный причал на правом берегу Оби). Расширение до шести метров участка дороги от федеральной трассы до канала. Обеспечение безопасности. Организация цивилизованного отдыха и питания болельщиков. Жесткая ревизия англоязычных версий сайтов гостиниц, ресторанов, музеев и других структур - некоторые из них не выдерживают критики.

В третьей декаде сентября этого года в венгерском Сегеде пройдет Кубок мира по гребле. По мнению экспертов, на эти старты стоит отправить полноценную рабочую группу краевого правительства - чиновникам надо самим увидеть, что это такое этап Кубка мира, подучиться и набраться опыта.

В последние годы Россия проводит не так много международных соревнований. Шанс, предоставленный ICF, ценен вдвойне. В мае 2021 года на кону для спортсменов будут стоять призовые и путевки на Олимпиаду, а для Барнаула и Алтайского края - имидж и перспективы, в том числе спортивные и туристические. Ставки высоки.

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