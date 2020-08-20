Готов ли Барнаул в мае 2021 года принять гребцов из 50 стран?

С 20 по 23 мая 2021 года в Барнауле пройдет второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. По мнению экспертов, подготовку к статусным соревнованиям нужно ускорить и скорректировать.

В последние годы в Алтайском крае много сделано для развития гребного спорта. На благоустройство территории Гребного канала, строительство административного здания и обводного канала, создание необходимой инфраструктуры из средств краевого бюджета выделено уже более 700 миллионов рублей. В сентябре 2018-го в Барнауле прошел "Кубок чемпионов" с участием титулованных спортсменов из 25 стран мира. Вскоре краевой центр получил право на проведение одного из этапов Кубка мира. В тот момент никто не знал, что из-за пандемии COVID-19 Игры в Японии придется перенести на 2021 год и рядовой этап в Барнауле превратится в арену битвы ведущих спортсменов мира за шесть олимпийских лицензий. Федерации гребли многих стран уже активно занимаются вопросами доставки в далекую Сибирь своих спортивных делегаций и бронирования мест в гостиницах. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал Аднан Алиев, представитель международной федерации каноэ (ICF). Именно он возглавит оперативный штаб по подготовке барнаульского этапа Кубка мира.

На состоявшемся 13 августа заседании рабочей группы оргкомитета под председательством губернатора Алтайского края Виктора Томенко шел разговор о том, как справиться с большим потоком зарубежных гостей - одних только спортсменов ожидается четыреста человек. Высветилось несколько серьезных проблем. Первая связана с транспортным обеспечением. Старый коммунальный мост, по которому можно было за пятнадцать минут добраться из центра города до Гребного канала, с 5 января нынешнего года закрыт на капитальный ремонт, и, как заявил региональный министр транспорта Александр Дементьев, до поздней осени 2021-го его не откроют. Спортивные делегации до места соревнований будут добираться через Новый мост, а это минимум 40-45 минут пути (если без пробок).

Двукратный чемпион мира по гребле на каноэ Андрей Крайтор в беседе с корреспондентом "РГ" отметил, что время не такое уж большое. В Москве из гостиницы, где обычно живут гребцы, до канала в Крылатском езды - минимум 1 час 15 минут, да и в Европе есть города, из которых добираться на водные старты нужно не меньше часа. Но Аднан Алиев, в прошлом выступавший за сборную Болгарии, подчеркивает: за рубежом все построено на четкой и ритмичной работе транспорта.

- Спортсмены - народ дисциплинированный, всегда выйдут к автобусу загодя. А он, если ему положено прибыть, скажем, в 10:17, прибудет минута в минуту. Самое главное - четкая организация. Она должна быть и в Барнауле, необходимо соответствовать мировым стандартам, - убежден Алиев.

Иными словами, таких опозданий транспорта, какие случались на "Кубке чемпионов" - до двадцати минут - допускать нельзя.

Еще одна проблема - коммуникационная. Опыт все того же "Кубка чемпионов" показал: профессиональные переводчики будут на вес золота. Причем не только с английского, но и с немецкого, испанского, итальянского, французского. В Барнауле есть Лингвистический институт, где готовят переводчиков с иностранного. Но смогут ли студенты закрыть все потребности - большой вопрос. В идеале нужна мобилизация на добровольных началах горожан, знающих иностранные языки. Таковых в крае хватает, но нужна продуманная программа по их привлечению и дополнительной подготовке по спортивной тематике. Возможно, все это можно сделать на базе местного педуниверситета, в состав которого входит Лингвистический институт.

Третья проблема связана с приобретением лодок. Со своими лодками на этапы Кубка мира гребцы не ездят - их предоставляют хозяева. Требуется как минимум триста байдарок и каноэ. Чтобы их приобрести, нужно около 130 миллионов рублей - это весомая сумма в нынешней ситуации, когда секвестируют бюджеты многих структур, в том числе спортивных. Но эти лодки могут стать хорошей инвестицией в будущее гребного спорта не только на Алтае. Деньги пытаются найти в минспорте РФ и в Фонде поддержки олимпийцев, и здесь требуется согласованная работа регионального правительства с федерациями гребли России и Алтайского края.

Есть немало других вопросов. Например, доставка зрителей на электричке (железнодорожники обещали открыть временную двустороннюю платформу напротив Гребного канала) и речном транспорте (нужно строить временный причал на правом берегу Оби). Расширение до шести метров участка дороги от федеральной трассы до канала. Обеспечение безопасности. Организация цивилизованного отдыха и питания болельщиков. Жесткая ревизия англоязычных версий сайтов гостиниц, ресторанов, музеев и других структур - некоторые из них не выдерживают критики.

В третьей декаде сентября этого года в венгерском Сегеде пройдет Кубок мира по гребле. По мнению экспертов, на эти старты стоит отправить полноценную рабочую группу краевого правительства - чиновникам надо самим увидеть, что это такое этап Кубка мира, подучиться и набраться опыта.

В последние годы Россия проводит не так много международных соревнований. Шанс, предоставленный ICF, ценен вдвойне. В мае 2021 года на кону для спортсменов будут стоять призовые и путевки на Олимпиаду, а для Барнаула и Алтайского края - имидж и перспективы, в том числе спортивные и туристические. Ставки высоки.