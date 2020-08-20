Хуснуллин пообещал проверить ход восстановительных работ в Иркутской области

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин провел видеоселекторное совещание по ходу восстановительных работ в Иркутской области, пострадавшей прошлым летом от наводнения. Доложил о том, что сделано и будет сделано в ближайшее время и.о. губернатора области Игорь Кобзев.

Он рассказал, что в городе Тулуне завершено строительство образовательной школы на 1275 мест, 10 фельдшерско-акушерских пунктов, лыжная база. "В настоящее время администрация школы получает лицензию, - сообщил глава региона. - 1 сентября ученики пойдут в новые классы".

На реализацию мер соцподдержки граждан, жилье которых было утрачено или повреждено в результате наводнения, в 2020 году выделено 4 млрд 684,2 млн руб. Из них средства резервного фонда правительства РФ составляют 3 млрд 11,6 млн руб, средства областного бюджета - 1 млрд 672,6 млн руб.

Свои обязательства по предоставлению мер социальной поддержки граждан на оказание единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости область выполнила в полном объеме. На это из федерального бюджета было направлено 2 млрд 633 млн руб. Из областного бюджета в июне были произведены выплаты по судебным решениям 574 гражданам.

По словам Хуснуллина, деньги на восстановление жизнеобеспечения затопленных территорий государством выделены колоссальные и уже проделана большая необходимая работа, которую нельзя ослаблять до завершения:

- В начале сентябре планируется сдача детского диагностического центра в Тулуне, жилых домов для железнодорожников, завершение благоустройства улицы Ленина. В это время я планирую посетить Тулун и Нижнеудинск и посмотреть на результаты работ, также буду обязательно встречаться с жителями, чтобы из первых уст узнать их мнение о проделанной работе, - сказал он.

Напомню, этим летом Марат Хуснуллин уже был в Иркутской области с целью контроля за ходом восстановительных работ и оказания реальной помощи местным властям.