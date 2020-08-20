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20.08.2020 07:38

Контракт от бедности

В Алтайском крае реализуют программу помощи малоимущему населению
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 185(8239)
С 14 августа в Алтайском крае начала действовать программа по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Сейчас она составляет 17,6 процента - это более 410 тысяч человек. В ближайшие десять лет в крае рассчитывают уменьшить число бедных вдвое - до 8,8 процента к 2030 году.

Как же региональные власти планируют наращивать доходы жителей края?

Начнем с того, что программ по борьбе с бедностью в регионе действует уже две. Первая, индивидуальная программа развития Алтайского края до 2024 года, была принята в 2020-м и направлена на решение макроэкономических, социальных и инфраструктурных задач. По замыслу разработчиков, развитие экономики региона должно способствовать росту благосостояния населения. По-этому в программу вошли наиболее перспективные инвестпроекты в промышленности, туризме, инфраструктурном и социальном строительстве, которые получат серьезную финансовую поддержку.

Фото: iStock
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Общий объем инвестиций по всем этим проектам региональные власти оценили в 150 миллиардов рублей. Но пока Алтайский край получил из средств федерального бюджета только пять миллиардов при региональном софинансировании в пятьдесят миллионов рублей.

В этом году первый миллиард "против бедности" направили на субсидии малому и среднему бизнесу для приобретения нового оборудования, на докапитализацию Фонда развития Алтайского края и Фонда микрозаймов для льготного кредитования предприятий и предпринимателей. А также на строительство школы, создание необходимой инженерной и дорожной инфраструктуры в новых кварталах Барнаула, обновление коммунальной и дорожной техники.

- Все эти меры направлены на создание новых рабочих мест, рост зарплат и, соответственно, рост благосостояния населения, - отметила начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура. - А программа по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума позволяет решать конкретные проблемы малоимущих семей. Ее цель - снизить уровень бедности в два раза и обеспечить устойчивый рост доходов населения не ниже инфляции.

Как же планируется решать проблемы бедных и повышать их доходы? Каких-то специфических мер поддержки мало-имущих в программе нет - она лишь объединила все виды помощи, уже действующие в крае. Это и выплаты при рождении детей, и различные субсидии для граждан с низкими доходами, и помощь в переобучении и трудоустройстве.

- Основным механизмом по выводу людей из бедности станут социальные контракты, - пояснила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. - Именно на них сделана ставка, поскольку сегодня нет единого рецепта, который помог бы всем малоимущим преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение. А социальный контракт позволяет работать с каждой семьей индивидуально.

Соцконтракты в крае заключают уже больше шести лет, но с этого года их финансирование увеличили в сорок раз. Если в 2019-м органы соцзащиты выдали 389 соцконтрактов на общую сумму около шести миллионов рублей, то в 2020 году их будет 2,5 тысячи на почти 246 миллионов рублей. За семь месяцев в крае уже заключили свыше 1 890 контрактов. Больше всего - 748 - на поиск работы и помощь в трудоустройстве, еще 545 - на профессиональное обучение, 148 - на развитие своего дела.

"Основная масса семей с низкими доходами у нас живет в сельской местности, поэтому большим спросом пользуются контракты на развитие личного подсобного хозяйства. Но их пока выдано только 26. Поэтому мы обратились в минтруд РФ с просьбой увеличить долю таких соцконтрактов", - отметили в минсоцзащиты Алтайского края.

Прямая речь

Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края:

- Социальные контракты - это не просто субсидии малоимущим. Они позволяют разработать для каждой семьи программу социальной адаптации, где пошагово расписано повышение ее благосостояния. Эффективность такой поддержки оценивается по двум критериям. Во-первых, доля малоимущих граждан, заключивших соцконтракты, должна быть не менее 15,3 процента от всех получателей соцподдержки. В Алтайском крае она уже превышает 16,8 процента. А во-вторых, долю граждан, которые с помощью соцконтракта вышли из бедности, нужно довести с десяти процентов в 2020-м до пятидесяти процентов к 2030 году.

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