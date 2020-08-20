В Кузбассе количество субъектов предпринимательства за время пандемии практически не изменилось, в то время как по стране прогнозируют закрытие от пятнадцати до тридцати процентов малых и средних предприятий. Но на фоне относительно высокой активности региональной экономики заболеваемость пошла в рост. И власти решились на возврат ограничений, призывая бизнес не забывать о мерах господдержки.

- В регионе по-прежнему официально числится около семидесяти тысяч субъектов МСП, - уточнила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко. - И меры для их поддержки приняты беспрецедентные: например, удовлетворено около 36 тысяч заявлений на получение более миллиарда рублей субсидий из средств федерального бюджета для выплаты работникам зарплат за май-июнь. Предприятия также активно брали кредиты на льготных условиях. Объективно оценить, как все это повлияло на выживаемость бизнеса, можно будет в конце года. Конечно, самое простое решение - все закрыть. Но ведь когда особый режим закончится, людям нужно будет где-то работать. Именно поэтому Кемеровская область одной из первых сняла ограничения. В частности, кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей на открытых верандах уже в середине мая. И сейчас бизнесу в Кузбассе предоставлена возможность продолжать деятельность. За исключением Междуреченска, где очень сложная эпидситуация.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до конца августа. А в шести городах (в первую очередь в Междуреченске) вернули отмененные ограничения. По данным Роспотребнадзора, на всех территориях после проверок приостановлена деятельность почти трех сотен объектов торговли, бытового обслуживания и общепита - из-за создания условий, угрожающих жизни и здоровью людей. Так, например, по решению суда закрыли крупный торговый центр в городе Белово, тоже лидирующем по уровню заболеваемости.

В Кузбассе расширили список органов власти, уполномоченных проводить контрольные мероприятия и выносить административные решения, не проводя расследований. Рабочие группы в каждом муниципалитете выходят в рейды ежедневно.

- Носить или не носить маску - это сейчас не личный выбор каждого, а личная ответственность за негативные последствия для тебя и твоих близких, за закрытие конкретных рабочих мест, - уверена Елена Латышенко. - Для каждого вида предпринимательской деятельности разработаны четкие рекомендации. В центре "Мой бизнес" в режиме онлайн регулярно проходят встречи с представителями контролирующих и надзорных органов, которым можно задать любые вопросы. Начиная с того, обязан ли работать в маске повар ресторана, и заканчивая тем, какой антисептик лучше выбрать.

Кстати

ИП и представителям малого и среднего бизнеса, как и социально ориентированным некоммерческим организациям, положены федеральные единовременные субсидии для возмещения затрат на покупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Однако к началу августа эти средства (по 15 тысяч рублей на компанию и по 6,5 тысячи на каждого работника) получила лишь половина предпринимателей области.