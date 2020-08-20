Новости

Ученые назвали лучшее средство от инфекций верхних дыхательных путей 07:24
В Хабаровском крае разрешили открыть образовательные учреждения 07:15
Эксперты назвали самое популярное у россиян зарубежное направление осени 07:06
Самое дорогое лекарство в мире может появиться на рынке через год 07:01
Врач-иммунолог рассказал об ограничениях при вакцинации от COVID-19 06:38
Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты США от демократов 06:30
Хиллари Клинтон призвала демократов не дать Трампу "присвоить победу" 06:07
СМИ: Турция нашла газовые месторождения в Черном море 05:55
Байкеры прибыли на съезд демократов в Милуоки для поддержки Трампа 05:27
При столкновении судов в Янцзы 14 человек пропали без вести 05:26
Приезжающие в Тунис будут обязаны предоставить ПЦР-тест на коронавирус 04:53
Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу 04:40
В Комсомольске-на-Амуре произошел разлив нефти в реке 04:37
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников 04:26
Минздрав Турции сообщил о разработке 13 вакцин от коронавируса 04:10
Власти США разрешили добычу нефти и газа в заповеднике на Аляске 04:07
В швейцарском Ольтене прошел "шоколадный дождь" 03:43
Пилот погиб при крушении пожарного вертолета в Калифорнии 03:15
Вице-премьер России рассказал о сделанной прививке от коронавируса 03:01
Трамп: Американские военные в основном вышли из Ирака 02:52
Вашингтон выделит Ираку более 200 миллионов долларов 02:20
Видео: В США грузовой Boeing совершил посадку без левого шасси 02:16
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана 01:50
Власти Мексики заявили о заинтересованности в российской вакцине от COVID-19 01:49
Болтон: Трамп считал Украину частью России 01:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
20.08.2020 06:13

Маска не для маскарада

Кузбасский бизнес призвали соблюдать нормы
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 185(8239)
В Кузбассе количество субъектов предпринимательства за время пандемии практически не изменилось, в то время как по стране прогнозируют закрытие от пятнадцати до тридцати процентов малых и средних предприятий. Но на фоне относительно высокой активности региональной экономики заболеваемость пошла в рост. И власти решились на возврат ограничений, призывая бизнес не забывать о мерах господдержки.

- В регионе по-прежнему официально числится около семидесяти тысяч субъектов МСП, - уточнила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко. - И меры для их поддержки приняты беспрецедентные: например, удовлетворено около 36 тысяч заявлений на получение более миллиарда рублей субсидий из средств федерального бюджета для выплаты работникам зарплат за май-июнь. Предприятия также активно брали кредиты на льготных условиях. Объективно оценить, как все это повлияло на выживаемость бизнеса, можно будет в конце года. Конечно, самое простое решение - все закрыть. Но ведь когда особый режим закончится, людям нужно будет где-то работать. Именно поэтому Кемеровская область одной из первых сняла ограничения. В частности, кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей на открытых верандах уже в середине мая. И сейчас бизнесу в Кузбассе предоставлена возможность продолжать деятельность. За исключением Междуреченска, где очень сложная эпидситуация.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Вице-премьер России рассказал о сделанной прививке от коронавируса

Режим повышенной готовности в регионе продлен до конца августа. А в шести городах (в первую очередь в Междуреченске) вернули отмененные ограничения. По данным Роспотребнадзора, на всех территориях после проверок приостановлена деятельность почти трех сотен объектов торговли, бытового обслуживания и общепита - из-за создания условий, угрожающих жизни и здоровью людей. Так, например, по решению суда закрыли крупный торговый центр в городе Белово, тоже лидирующем по уровню заболеваемости.

В Кузбассе расширили список органов власти, уполномоченных проводить контрольные мероприятия и выносить административные решения, не проводя расследований. Рабочие группы в каждом муниципалитете выходят в рейды ежедневно.

- Носить или не носить маску - это сейчас не личный выбор каждого, а личная ответственность за негативные последствия для тебя и твоих близких, за закрытие конкретных рабочих мест, - уверена Елена Латышенко. - Для каждого вида предпринимательской деятельности разработаны четкие рекомендации. В центре "Мой бизнес" в режиме онлайн регулярно проходят встречи с представителями контролирующих и надзорных органов, которым можно задать любые вопросы. Начиная с того, обязан ли работать в маске повар ресторана, и заканчивая тем, какой антисептик лучше выбрать.

Кстати

ИП и представителям малого и среднего бизнеса, как и социально ориентированным некоммерческим организациям, положены федеральные единовременные субсидии для возмещения затрат на покупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Однако к началу августа эти средства (по 15 тысяч рублей на компанию и по 6,5 тысячи на каждого работника) получила лишь половина предпринимателей области.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

В Кремле осудили попытки вмешательства в дела Беларуси извне
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников
Врач-иммунолог рассказал об ограничениях при вакцинации от COVID-19
Ученые объяснили происхождение НЛО на видео российского космонавта