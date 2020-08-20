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20.08.2020 13:40
Рубрика: Общество

Почти 10 млн доз вакцины против гриппа поступило в регионы

Текст: Ирина Невинная
За первые десять дней поставок противогриппозной вакцины в регионы направлено уже 9,6 млн доз. Препараты поступили в Алтайский край, Еврейскую АО, Забайкальский край, Приморский край, Бурятию, Якутию, Тыву, Хабаровский край, Сахалинскую, Амурскую, Иркутскую, Архангельскую, Магаданскую области, а также на Байконур, Камчатку, в Ненецкий и Чукотский автономные округа, сообщили 20 августа в Ростехе.
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

По планам, в общей сложности в регионы в этом году поступит 34 млн доз препаратов для детей и взрослых. Отгрузки учитывают сезонность распространения инфекции, поэтому вакцина сначала поступила в самые удаленные и северные регионы, а в южные территории поставки начнутся чуть позже, в сентябре - октябре, уточнили во входящей в госкорпорацию компании "Нацимбио", которая является оператором обеспечения вакцинации в рамках Национального календаря прививок.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Вакцина от СOVID-19 не освобождает от прививок сезонного гриппа и ОРВИ

Препараты, которые используются для иммунизации в этом году, содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ, они созданы на основе антигенов, выделенных из очищенных вирусов штаммов типов А и В, которые, по оценкам всемирной организации, с наибольшей вероятностью будут распространяться в наступающем эпидсезоне в Северном полушарии. Производство вакцин налажено по полному циклу в России.

"По планам Минздрава, вакцинация от гриппа в 2020 году должна охватить 60 процентов населения, включая 75 процентов людей из групп риска", - напомнил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В регионах Общество Здоровье Компании Госкорпорации Ростех Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад СФО Алтайский край ДФО Еврейская АО ДФО Забайкальский край ДФО Приморский край ДФО Бурятия Прививки и вакцинация

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