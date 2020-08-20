Почти 10 млн доз вакцины против гриппа поступило в регионы

За первые десять дней поставок противогриппозной вакцины в регионы направлено уже 9,6 млн доз. Препараты поступили в Алтайский край, Еврейскую АО, Забайкальский край, Приморский край, Бурятию, Якутию, Тыву, Хабаровский край, Сахалинскую, Амурскую, Иркутскую, Архангельскую, Магаданскую области, а также на Байконур, Камчатку, в Ненецкий и Чукотский автономные округа, сообщили 20 августа в Ростехе.

По планам, в общей сложности в регионы в этом году поступит 34 млн доз препаратов для детей и взрослых. Отгрузки учитывают сезонность распространения инфекции, поэтому вакцина сначала поступила в самые удаленные и северные регионы, а в южные территории поставки начнутся чуть позже, в сентябре - октябре, уточнили во входящей в госкорпорацию компании "Нацимбио", которая является оператором обеспечения вакцинации в рамках Национального календаря прививок.

Препараты, которые используются для иммунизации в этом году, содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ, они созданы на основе антигенов, выделенных из очищенных вирусов штаммов типов А и В, которые, по оценкам всемирной организации, с наибольшей вероятностью будут распространяться в наступающем эпидсезоне в Северном полушарии. Производство вакцин налажено по полному циклу в России.

"По планам Минздрава, вакцинация от гриппа в 2020 году должна охватить 60 процентов населения, включая 75 процентов людей из групп риска", - напомнил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.