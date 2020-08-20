В Кузбассе молния ударила в двух подростков

Следственный комитет начал проверку по факту несчастного случая с подростками в Прокопьевске Кемеровской области.

19 августа в лесополосе были обнаружены два 14-летних подростка с признаками поражения атмосферным электричеством. Одного из них удалось спасти, он госпитализирован.

По предварительным данным, мальчики находились на улице, когда начались дождь и гроза. Они решили укрыться от непогоды под кроной дерева, в которое ударила молния. Один из подростков погиб.

- Необходимо отметить, что при осмотре места происшествия линий электропередач и иных источников тока не обнаружено, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.